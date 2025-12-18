Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă, la reuniunea de politică monetară de joi, apreciind că economia zonei euro este suficient de puternică și nu mai are nevoie de măsuri de stimulare, transmit DPA și AP.

‘Consiliul guvernatorilor a decis ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE.

Decizia este în linie cu așteptările analiștilor, majoritatea estimând că ratele nu vor fi modificate până la mijlocul anului viitor.

BCE a menținut nemodificate ratele dobânzilor ‘deoarece inflația este în grafic pentru a se stabiliza în jurul țintei noastre de 2%’. Creșterea economică este mediocră dar stabilă, după ce acordul comercial cu SUA a redus incertitudinile care au afectat planurile companiilor, a apreciat instituția cu sediul la Frankfurt.

Economia zonei euro poate face față fără impulsul de pe urma reducerii dobânzilor, apreciază analiștii.

‘Incertitudinile privind economia s-au atenuat, în special în privința comerțului’, a apreciat economistul Lorenzo Codogno.

Conform datelor Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro s-a situat la 2,1% în noiembrie, stabilă față de luna precedentă, depășind ușor ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE).

Recent, membrii Consiliului guvernatorilor BCE au împărtășit această opinie, că în viitorul apropiat nu vor fi modificate ratele dobânzilor. BCE a redus dobânzile cu două puncte procentuale în perioada iunie 2024 – iunie 2025 și de atunci le-a menținut nemodificate.

‘Economia a fost mai rezilientă decât ne-am așteptat… și dacă ne uităm la inflație, cred că BCE nu are într-adevăr motive să modifice dobânzile în primele reuniuni de politică monetară din 2026’, a apreciat Bas van Geffen, analist la Rabobank.