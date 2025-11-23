Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital

Banca Transilvania anunţă că a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital, prin cea mai mare emisiune de obligaţiuni AT1 din Europa Centrală şi de Est. Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) pe pieţele financiare internaţionale a băncii şi, în acest sens, o premieră pentru România. Obligaţiunile vor fi listate la Euronext, Bursa de Valori din Dublin, în noiembrie 2025.

”Banca Transilvania anunţă finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, consolidându-şi reputaţia de participant de prim rang şi atractivitatea ca emitent pe pieţele internaţionale de capital. Emisiunea a beneficiat de un sprijin semnificativ venit din partea investitorilor încă de la începutul procesului, când peste 40 de investitori proeminenţi şi-au exprimat interesul de a participa la tranzacţie. Feedback-ul pozitiv primit în cursul zilei de miercuri a constituit principala premisă pentru anunţul emisiunii a doua zi. În doar două ore de la lansarea tranzacţiei, investitorii au transmis ordine în valoare de 2 miliarde de euro, într-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au început să fie primite şi ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentând o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decât suma pe care BT intenţiona să o strângă”, anunţă banca.

Peste 180 de investitori – un record în emisiunile de obligaţiuni ale Băncii Transilvania – din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA şi alte pieţe au susţinut rezultatul excelent al tranzacţiei Băncii Transilvania, atât în ceea ce priveşte recepţia pe pieţele de capital, cât şi privind stabilirea preţului, precizează BT.

”Considerând cererea puternică din partea unei baze largi de investitori – inclusiv administratori de fonduri, instituţii supranaţionale, fonduri suverane şi alţii, Banca Transilvania a reuşit să reducă rata cuponului de la 7,625% (cât se estima iniţial) la 7,125% ca randament final, o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază”, mai arată banca.

Preţul final al obligaţiunilor AT1 reflectă doar 200 de puncte de bază peste ultima tranzacţie senior negarantată din septembrie 2024, o diferenţă care se situează sub media altor bănci din Europa de Vest.

”Emisiunea de obligaţiuni AT1 completează poziţia noastră solidă de capital, permiţând în acelaşi timp o structură de capital mai diversificată şi optimizată, în beneficiul acţionarilor şi clienţilor. Cu această emisiune de titluri de capital, suntem pe deplin pregătiţi să ne continuăm creşterea şi sunt deosebit de încântat să observ interesul ridicat venit din partea pieţelor internaţionale. Acest lucru înseamnă că Banca Transilvania şi România continuă să reprezinte o oportunitate de investiţii atractivă, în ciuda incertitudinilor crescute din economie. Votul de încredere primit din partea investitorilor noştri ne motivează, ca echipă, să fim şi mai determinaţi să atingem ţintele de creştere şi să susţinem în continuare companiile şi populaţia.”, declară Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Emisiunea a constat în titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor de capital ale Băncii Transilvania, în conformitate cu strategia băncii de planificare a capitalului. Obligaţiunile sunt denominate în euro, au opţiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030.

Nivelul de subscriere minim este de 200.000 euro. Cuponul oferit este de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani, cu prima dată de resetare la 27 mai 2031.

Se preconizează că obligaţiunile vor fi emise la 27 noiembrie 2025, pe Euronext, Bursa de Valori din Dublin. Prospectul final, odată aprobat, va fi disponibil pe site-ul uronxt şi al Băncii Transilvania.

Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE. Consilierii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance, iar auditorul financiar a fost Deloitte Audit.

3 miliarde EUR, suma atrasă de BT prin emisiuni de obligaţiuni

Noua emisiune de obligaţiuni ridică valoarea celor 6 emisiuni de obligaţiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023 la aproape 3 miliarde euro (echivalent). Cu excepţia emisiunii de obligaţiuni în lei şi a plasamentului de obligaţiuni subordonate, toate celelalte obligaţiuni sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis băncii să ajungă la o bază mai largă şi mai diversificată de investitori promovând la nivel internaţional povestea BT, performanţa sa financiară şi potenţialul de creştere, împreună cu economia românească.

Banca Transilvania [BVB: TLV] face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania şi este lider de piaţă în România şi Europa de Sud-Est, cu aproape 80% capital românesc. Istoria sa a început acum mai bine de 30 de ani, în 1994, la Cluj-Napoca, graţie celor 46 de fondatori, cu un capital de 2 milioane de dolari, 13 angajaţi şi o singură sucursală. BT este prima bancă din România listată la Bursa de Valori Bucureşti (1997). Este cel mai vechi emitent din BET, primul indice dezvoltat de bursa românească (tot în 1997). Banca a contribuit la calificarea României ca piaţă emergentă, fiind inclusă în FTSE Global Equity Index Series (2020). Aproape 70.000 de acţionari investesc în Banca Transilvania. Are o cotă de piaţă de 23% din active, peste 5 milioane de clienţi, mai mult de 10.000 de angajaţi şi 530 de agenţii în 180 de localităţi.