Banca Transilvania și Banca de Investiții și Dezvoltare au încheiat un acord pentru susținerea dezvoltării locale

Banca Transilvania și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) au încheiat un acord pentru susținerea dezvoltării proiectelor de investiții destinate infrastructurii și comunităților locale, derulate de către autoritățile publice și de companiile din subordinea acestora.

Conform unui comunicat al BT, parteneriatul extinde capacitatea de finanțare locală și regională, iar în același timp consolidează mecanismul de garantare prin reducerea riscurilor și accesul mai rapid la finanțări sustenabile.

Valoarea Garanției BID este între 5 și 150 de milioane de lei, perioada maximă de garantare de 15 ani și procentul maxim de garantare de până la 80%.

‘Convenția face parte din cadrul prin care Banca de Investiții și Dezvoltare, împreună cu băncile comerciale, susține proiecte în domenii precum: digitalizare, educație, sănătate, energie, utilități publice, accesarea fondurilor europene. Pentru următorii trei ani, BID pune la dispoziție un plafon total de garanții în valoare de 2,1 miliarde de lei’, se menționează în comunicat.

Prin această convenție, Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT), companiile publice care furnizează servicii de utilitate, companiile de interes local sau național cu capital majoritar de stat, precum și instituțiile publice vor avea acces mai facil la finanțare, beneficiind de garanția oferită de BID.

‘BID continuă astfel extinderea programului de garantare, iar Banca Transilvania se alătură ca nou partener strategic în sprijinirea finanțării proiectelor importante pentru comunități’, se subliniază într-un comunicat al BID.

Aceasta este a doua astfel de convenție semnată de BID, după cea încheiată cu CEC Bank, iar în perioada următoare BID va încheia convenții similare și cu alte instituții financiare interesate să susțină dezvoltarea mediului economic din România.

‘Prin acest parteneriat, continuăm să transformăm strategia BID în acțiuni concrete, oferind sprijin real dezvoltării locale. Garanția BID este un instrument esențial pentru accelerarea investițiilor publice în domenii vitale pentru comunități’, a declarat Teodora Petre, director executiv Aria Comercial al Băncii de Investiții și Dezvoltare, citată în comunicat.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor, creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.