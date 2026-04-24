Darău: Am semnat un protocol de colaborare cu ANS, prin care legăm evenimentele sportive de promovarea turistică a României

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat, vineri, că a fost semnat un protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru Sport (ANS), prin care evenimentele sportive vor fi parte integrantă din promovarea turistică a României.

‘Avem sport, avem destinații atractive, avem potențial turistic încă neexploatat. De ce să nu le folosim împreună pentru a aduce mai mulți turiști și beneficii reale în economie? În acest sens, am semnat un protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru Sport, prin care legăm mai bine evenimentele sportive de promovarea turistică a României. Când întrebi turiști străini ce știu despre România, de cele mai multe ori îți vor spune despre Hagi, Nadia, Simona Halep sau David Popovici. Adică sport. Sportul a fost mereu un instrument de promovare pentru țară, dar care nu a fost folosit la adevăratul lui potențial. De aceea, ne dorim ca sportul să însemne mai mult: turiști, vizibilitate și beneficii reale pentru economiile locale. Ideea este simplă: competițiile sportive pot aduce oameni în orașele în care au loc, pot face cunoscute locuri din toată țara și pot deveni un mod prin care România se promovează mai inteligent, inclusiv în afara ei’, a scris Darău, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului de resort, parteneriatul dintre Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și Agenția Națională pentru Sport va genera un impact real în economie, iar comunitățile vor avea de câștigat.

‘În același timp, vorbim și despre un impact real în economie, despre comunități locale care au de câștigat și despre un mod mai coerent de a construi imaginea României, folosind un limbaj pe care toată lumea îl înțelege: performanța în sport’, a subliniat oficialul pe rețeaua de socializare.