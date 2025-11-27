Băncile centrale, îngrijorate de AI și de activele digitale

Inteligența artificială (AI) nu este o parte principală a operațiunilor majorității băncilor centrale, iar activele digitale nu sunt luate în considerare, conform unui studiu publicat miercuri de Forumul oficial al instituțiilor monetare și financiare, transmite Reuters.

Acest grup de lucru, alcătuit din 10 bănci centrale din Europa, Africa, America Latină și Asia, care gestionează active de aproximativ 6.500 miliarde de dolari, a precizat că instituțiile care s-au implicat cel mai mult în AI până acum sunt și cele mai prudente în legătură cu riscurile.

Principala temere este că un comportament determinat de AI ar putea ‘accelera viitoarele crize’. ‘Inteligența artificială ne ajută să vedem mai multe, dar deciziile rămân ale oamenilor’, se arată în raport.

Peste 60% din participanții la studiu spun că instrumentele AI, care au dus deja la concedieri în companiile tehnologic, în retail și în băncile de investiții, încă nu susțin operațiunile de bază.

‘Cele mai multe aplicații se concentrează pe sarcini analitice de rutină și nu pe gestionarea riscului sau construcția portofoliului’. În contrast, majoritatea băncilor centrale folosesc AI pentru activități de bază, cum ar fi rezumarea datelor și analiza piețelor.

93% din bănci spun că nu investesc în active digitale. În timp ce aproape 60% din bănci vor să-și diversifice lichiditățile în defavoarea dolarului, lichiditatea deosebită a obligațiunilor americane păstrează ancorat dolarul SUA, conform studiului.

‘Vrem să ne schimbăm dintr-un sistem de rezerve bipolar în unul multipolar, dar euro încă nu e pregătit să conducă’, susține unul din participanții la grupul de lucru.

Temerile privind un eveniment destabilizator asupra dolarului au crescut după introducerea taxelor vamale de către președintele Donald Trump, și în urma dezacordurilor publice dintre el și Rezerva Federală a SUA (Fed).

De îngrijorările privind statutul dolarului ca monedă de rezervă globală ar urma să beneficieze euro și yuanul chinez, apreciază analiștii, dar dolarul ar urma să rămână moneda dominantă în rezerve valutare.