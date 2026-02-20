BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa, de 12,2 mil. €, Băncii americane JP Morgan

Banca Centrală Europeană (BCE) a aplicat cea mai mare sancţiune din istoria sa Băncii americane JP Morgan – în valoare de 12,2 milioane de euro, din cauză că a furnizat date eronate despre nevoia sa de capital, relatează AFP.

”În perioada 2019-2024, banca (JP Morgan) a declarat active ponderate de risc”, împiedicând astfel BCE, care acţionează ca supervizor, să aibă o ”imagine completă a profitului său de risc” şi să estimeze, în acest fel, în mod corect, nevoile acesteia de fonduri proprii, a anunţat joi, într-un comunicat Banca Centrală Europeană.