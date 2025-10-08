BCE avertizează că rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în situații de criză

Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că rețelele sociale, precum X sau Instagram, pot accelera prăbușirea unei bănci într-un moment de criză, așa cum s-a întâmplat cu Silicon Valley Bank în 2023, și, prin urmare, monitorizarea acestor rețele sociale ar trebui să facă parte din managementul riscurilor unei bănci, transmite EFE.

Membru în Consiliul de Supraveghere al BCE, Pedro Machado a declarat la o conferință despre sistemul bancar spaniol, organizată la Frankfurt, că ‘rețelele de socializare pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online și mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai ușoară ca niciodată’.

‘În perioade normale, nici serviciile bancare online, nici disponibilitatea aplicațiilor mobile nu au un efect sistematic asupra volatilității depozitelor’, dar în perioadele de stres, utilizarea sporită a serviciilor bancare online amplifică ieșirile extreme de depozite, a subliniat Machado.

BCE a ajuns la această concluzie după ce a analizat datele de la cele mai mari 110 bănci din zona euro pe care le supraveghează direct între 2016 și 2024.

O creștere cu 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în Uniunea Europeană (UE) în ultimii ani se traduce printr-o creștere de aproape șase puncte procentuale a ieșirilor extreme de depozite, conform cifrelor BCE.

Prin urmare, autoritățile de supraveghere trebuie să monitorizeze depozitele digitale neasigurate și să le ia în considerare în scenariile de teste de stres, potrivit lui Machado.

‘Rețelele de socializare au accelerat căderea Silicon Valley Bank’ în 2023 și au intensificat contagiunea către băncile regionale, a declarat Machado într-un discurs la conferința organizată de Asociația Bancară Spaniolă (AEB) și Confederația Spaniolă a Caselor de Economii (CECA).

Până în prezent, nu s-a observat niciun efect cauzal al rețelelor de socializare asupra fluxurilor de depozite din băncile europene, cu excepția unor cazuri specifice, cum ar fi Credit Suisse în martie 2023. Cu toate acestea, o explicație pentru aceasta este că datele utilizate sunt lunare și nu surprind pe deplin ieșirile de depozite pe termen foarte scurt care au loc în câteva ore sau zile.

Prin urmare, Machado a apreciat că autoritățile de supraveghere ar trebui să analizeze posibilitatea de a cere celor mai mari bănci din zona euro să raporteze mai frecvent ieșirile de depozite retail în perioadele de stres, posibil chiar printr-o monitorizare în timp real a condițiilor de lichiditate.

De asemenea, digitalizarea impulsionează ieșirea depozitelor din băncile tradiționale către alternative care oferă randamente mai mari, în special depozitele neasigurate, a spus Machado.