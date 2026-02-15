BCE extinde accesul de urgență la euro, în contextul tensiunilor geopolitice

Banca Centrală Europeană extinde pentru toate băncile centrale din lume accesul de urgență la euro, într-un moment în care relațiile dintre Europa și alte țări se schimbă, ca urmarea a războaielor comerciale și altor tensiuni geopolitice, relatează agenția EFE.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a anunțat sâmbătă, la Conferința de Securitate de Munchen, că BCE a decis să extindă accesul la euro prin intermediul acordurilor de răscumpărare (repo) pentru toate băncile centrale din afara zonei euro, în mod permanent.

Lagarde consideră că BCE trebuie ‘să fie pregătită pentru un context mai volatil’, deoarece tensiunile de pe piețe vor deveni tot mai frecvente.

‘Tensiunile pe piețele financiare vor deveni probabil mai frecvente’, deoarece ‘politica industrială devine mai asertivă, cresc tensiunile geopolitice și lanțurile de aprovizionare sunt întrerupte’, a spus Lagarde.

‘Trebuie să evităm o situație în care tensiunile să provoace vânzări forțate de titluri denominate în euro pe piețele financiare globale, care ar putea să dăuneze transmisiei politicii noastre monetare’, a adăugat Lagarde.

În cazul în care va exista o penurie de lichiditate în euro, cresc dobânzile pe piețele monetare și astfel nu se transmite politica monetară a BCE. Lagarde consideră că BCE trebuie să le dea partenerilor care vor dori să realizeze tranzacții în euro încrederea că lichiditatea în această monedă va fi disponibilă dacă vor avea nevoie.

BCE vrea să crească încrederea pentru a investi, a lua împrumuturi sau a face tranzacții în euro, oferind lichiditate de urgență băncilor centrale din toată lumea în cazul în care vor avea nevoie, dacă se va ajunge într-un moment în care piețele nu vor funcționa bine.

‘Într-o lume în care dependența de lanțul de aprovizionare a devenit o vulnerabilitate de securitate, Europa trebuie să fie o sursă de stabilitate pentru noi și pentru partenerii noștri’, a subliniat Lagarde.

Acest lucru face parte, de asemenea, din securitatea europeană și BCE își îndeplinește funcția, a adăugat Christine Lagarde.

BCE extinde accesul permanent la facilitatea de lichiditate în euro prin intermediul acordurilor de răscumpărare pentru toate băncile centrale din afara zonei euro, cu excepția celor care sunt excluse din cauza spălării banilor, finanțării terorismului sau sancțiunilor internaționale, precum Rusia.

Banca a introdus în 2020 o facilitate de acorduri de răscumpărare pentru băncile centrale ca sprijin preventiv pentru a face față necesităților de lichiditate în afara zonei euro, relaționate cu pandemia.

Facilitatea, denumită EUREP, permite băncilor centrale să împrumute euro în schimbul datoriei denominate în euro emise de guvernele din zona euro și de instituțiile supranaționale.

Până acum, acest acces la euro prin intermediul acordurilor repo era limitat la numai opt țări: România, Ungaria, Albania, Andorra, Republica Macedonia de Nod, San Marino, Muntenegru și Kosovo, scrie EFE.

Această ofertă de lichiditate pe termen scurt, care completează liniile de schimb valutar swap, este atractivă doar în condiții de piață adverse.

BCE vrea să crească importanța internațională a euro, potrivit agenției spaniole de știri.

Băncile centrale din afara zonei euro vor putea lua împrumuturi, începând din iulie, de până la 50 de miliarde de euro în schimbul titlurilor denominate în euro emise de guvernele centrale sau regionale din zona euro. Până acum sumele erau mult mai mici.

Banca centrală care primește această lichiditate poate să o folosească pentru orice vrea.

Anterior, băncile centrale trebuiau să utilizeze sumele de euro obținute prin intermediul acordurilor de răscumpărare doar pentru împrumuturi pentru băncile din propria țară.