BCE nu vede până acum valuri de concedieri determinate de AI

Inteligența artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în urma unei automatizări mai ridicate a muncii, a afirmat joi Christine Lagarde, șeful Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters.

‘Ceea ce vedem în acest moment este că există o sporire a productivității. Dar încă nu vedem consecințele pe piața muncii și valurile de concedieri de care ne temeam, și vom urmări cu multă atenție evoluțiile viitoare’, a declarat șeful BCE unui comitet al Parlamentului European.

Lagarde a menționat din nou că nu își va părăsi funcția înainte de încheierea mandatului (octombrie 2027), pentru a-și finaliza proiectele, inclusiv euro digital. ‘Euro digital este unul din elementele misiunii pe care o văd extrem de importantă. Scenariul meu de bază este că voi rămâne până la finalul mandatului pentru a livra și consolida misiunea: stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară, un euro solid în formă digitală, atât online cât și offline’.

Luna aceasta, membrii Parlamentului European și-au exprimat sprijinul de principiu pentru un euro digital, o versiune electronică a monedei unice pe care Banca Centrală Europeană dorește să o implementeze până la sfârșitul deceniului și care ar trebui să consolideze suveranitatea Europei în zona mijloacelor de plată.

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca și numerarul pentru plăți în magazine, online și între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

BCE, care a început să studieze fezabilitatea lansării propriei monede digitale în 2020, intenționează să demareze faza pilot a proiectului în 2027 și să înceapă emiterea de euro digital în 2029, cu condiția adoptării unui cadru legislativ european în acest an.

Oficialul a adăugat că BCE se așteaptă ca inflația pentru produsele alimentare, care este crucială pentru percepția stabilității prețurilor de către consumatori, va ajunge ușor peste ținta de 2% mai târziu în acest an.

‘În viitor, ne așteptăm la un declin al inflației și la o stabilizare în jur de 2% spre finalul acestui an’, a declarat Lagarde. Oficialul a repetat că BCE se așteaptă ca inflația de bază să ajungă pe termen mediu la ținta BCE de 2%, pe fondul atenuării creșterii salariilor și a evoluției bune a economiei, în pofida mediului comercial dificil.

Datele publicate miercuri de Eurostat arată că rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 2% în decembrie 2025, mult sub ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). De asemenea, inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut până la 2,2% în zona euro, de la un nivel de 2,3%. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.