BCE: Stablecoins ar putea deturna depozitele băncilor din zona euro

Stablecoins (monedele digitale stabile) ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, și orice extindere a acestor evoluții ar putea avea implicații extinse asupra stabilității sistemului financiar global, se arată în raportul Băncii Centrale Europene privind evaluarea stabilității financiare, transmite Reuters.

Stablecoin, un tip de monedă ancorat mai ales de dolarul SUA, a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, și a obținut un impuls puternic în iulie, când președintele Donald Trump a semnat legea care creează regimul de reglementare, menit să consolideze statutul dolarului de monedă de rezervă globală.

Valoarea de piață a stablecoins depășește acum 280 miliarde de dolari, o cifră relativ mică dar încă importantă, deoarece emițătorii sunt printre cei mai mari cumpărători de obligațiuni americane.

Ele erau văzute ca rezerve de valoare și pentru furnizarea de plăți transfrontaliere, dar utilizarea lor reală este reprezentată de achiziționarea de criptoactive, aproximativ 80% din toate tranzacțiile fiind executate în prezent pe plan global pe platforme cripto centralizate care implică stablecoins, susține BCE.

‘Creșterea semnificativă a stablecoins ar putea cauza ieșiri semnificative din depozitele de pe segmentul de retail, diminuând o importantă sursă de finanțare pentru bănci, care rămân astfel cu o finanțare mai volatilă’, apreciat instituția cu sediul la Frankfurt.

Dar principalul risc este reprezentat de vânzări masive din partea investitorilor în obligațiuni americane. ‘Vânzările masive de stablecoins ar putea duce la vânzări urgente de active de rezervă, afectând piața obligațiunilor americane’, avertizează BCE.

Astfel de evoluții afectează și zona euro, dacă o entitate din UE și o entitate dintr-o țară terță emit împreună stablecoin fungibile, deoarece reglementările din blocul comunitar sunt mai dure și probabil investitorii le aleg pentru răscumpărare. ‘Astfel, emițătorii din UE ar putea rămâne cu active de rezervă insuficiente sub supervizarea autorităților UE pentru a îndeplini cererile combinate de răscumpărare efectuate de deținători din UE și din afara blocului comunitar, amplificând riscul vânzărilor masive în Uniunea Europeană’, atenția atenția instituția cu sediul la Frankfurt.