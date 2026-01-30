BEI și-a majorat semnificativ investițiile în apărare anul trecut

Banca Europeană de Investiții (BEI) a investit de patru ori mai mulți bani în securitate și apărare anul trecut, din cauza situației geopolitice, alocând peste patru miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari) sau aproape 5% din finanțarea băncii în Uniunea Europeană, transmite DPA.

Proiectele sprijinite au fost diverse, a precizat instituția financiară într-un comunicat de presă, de la baze militare și instalații de întreținere, la cercetare și dezvoltare pentru sisteme radar, până la senzori pentru protejarea fundului mării și a infrastructurii subacvatice a Europei. Au fost finanțate și proiecte privind securitatea cibernetică și capacități spațiale, a precizat BEI.

Președinta BEI, Nadia Calvino, le-a spus jurnaliștilor că aceasta a reprezentat o ‘schimbare radicală’ pentru instituția sa, care a extins domeniul de aplicare al activităților eligibile la investiții pur militare, și că este ‘încrezătoare’ că obiectivul va fi atins din nou în 2026 datorită unei ‘serii robuste de proiecte’.

Per total, anul trecut BEI a investit o sumă record de 100 de miliarde de euro (aproximativ 119,5 miliarde de dolari) ‘pentru a sprijini competitivitatea, securitatea și autonomia strategică europeană’, se arată într-un comunicat de presă.

Aproape 60% din finanțarea totală a grupului BEI în 2025 a fost direcționată către proiecte verzi. Sprijinul a fost direcționat către extinderea stocării și a surselor regenerabile de energie, precum și către tehnologiile care să facă industria grea mai prietenoasă cu mediul.

În domeniul energiei, BEI a oferit o finanțare record de 33 de miliarde de euro, a declarat Calvino la conferința sa de presă. Această cifră include investițiile în rețea, cu o sumă record de 11,6 miliarde de euro pentru infrastructura energetică și stocare, inclusiv interconectorul Golfului Biscaya dintre Peninsula Iberică și Franța, un proiect crucial pentru creșterea conectivității Portugaliei și Spaniei cu restul continentului.

Se așteaptă ca proiectele viitoare să sprijine construcția a aproximativ 56.000 de kilometri de cabluri electrice, a declarat șefa BEI, subliniind obiectivul de a dezvolta producția de energie eoliană și fotovoltaică.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. Construită în jurul a opt priorități principale, Banca finanțează investiții care contribuie la obiectivele de politică ale UE stimulând acțiunile climatice și de mediu, digitalizarea și inovarea tehnologică, securitatea și apărarea, coeziunea, agricultura și bioeconomia, infrastructura socială, uniunea piețelor de capital și o Europă mai puternică într-o lume mai pașnică și mai prosperă.