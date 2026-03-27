BERD: Creșterea economică ar putea încetini în urma majorării prețurilor energiei

Previziunile de creștere pentru anumite piețe în curs de dezvoltare vor fi probabil înrăutățite cu 0,4 puncte procentuale în viitorul raport ‘Regional Economic Prospects’, care va fi publicat în iunie, dacă prețurile energiei rămân ridicate, iar impactul economic va depinde de durata războiului din Iran și de nivelul pagubelor cu care se confruntă infrastructura energetică, a apreciat joi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), transmit Reuters și publicația Daily Sabah.

Luna trecută, BERD anunța că se așteaptă la o creștere de 3,6% anul acesta și de 3,7% anul viitor în cele 40 de țări în care investește, ambele cifre reprezentând o revizuire în creștere de 0,2 puncte procentuale a proiecțiilor din septembrie.

Într-o analiză intitulată ‘Potențialul impact economic al conflictului din Orientul Mijlociu’, BERD consideră că efectele directe negative asupra creșterii PIB-ului în urma creșterii costurilor cu energia, cu îngrășămintele și produsele alimentare, a perturbărilor asupra lanțurilor de aprovizionare și turismului vor fi agravate de inflația mai ridicată, de presiunile mai mari asupra bugetelor guvernelor și de înăsprirea condițiilor de finanțare, ca răspuns la majorarea inflației.

Dacă perturbările din lanțurile de aprovizionare și o cotație a barilului de țiței de peste 100 de dolari se mențin o perioadă mai lungă, inflația ar putea crește cu peste 1,5 puncte procentuale iar economia ar putea scădea cu cel puțin cu 0,4 puncte procentuale. Dintre cele 40 de țări în care investește BERD, cele mai afectate ar urma să fie Liban, Iordania, Irak, Egipt, Ucraina, Mongolia, Senegal, Tunisia, Republica Moldova, Kenya, Turcia și Macedonia de Nord.

Impactul tensiunilor geopolitice se va resimți asupra producției agricole și a lanțurilor de aprovizionare din industrie. De asemenea, economiile dependente de turism din Orientul Mijlociu ar urma să se confrunte cu un declin al numărului vizitatorilor, iar turbulențele vor duce la înăsprirea condițiilor de finanțare. Ieșirile de capital din unele economii au rămas până acum gestionabile, dar ele ar putea accelera dacă condițiile lor financiare globale se deteriorează și mai mult, avertizează BERD.

Măsura în care economiile pot absorbi șocurile în domeniul comerțului va depinde de soliditatea rezervelor lor externe și fiscale suplimentare. BERD crede că în cazul restricționării aprovizionării cu petrol din Golf, din cauza cererii neflexibile pe termen scurt, cotația barilului de țiței ar ajunge la 180 de dolari.

Tensiunile din Orientul Mijlociu arată cât de rapid șocurile politice se pot extinde prin piețele energetice, lanțurile de aprovizionare și condițiile financiare, a afirmat economistul șef al BERD, Beata Javorcik.