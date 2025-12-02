Bitget: Final de an tensionat pentru piața criptomonedelor. Factorii macro din decembrie pot modifica trendul

Bitcoin a încheiat luna noiembrie cu o scădere importantă, de aproape 18%, fapt care alimentează un sentiment de incertitudine și teamă în întreaga piață cripto și generează o volatilitate mai ridicată. Luna decembrie, însă, este crucială, deoarece implică factori macroeconomici importanți, inclusiv așteptările privind ratele dobânzilor, anunțuri-cheie de politici publice și o posibilă schimbare în lichiditatea globală. Acești factori ar putea remodela direcția pieței și pot stabili tonul pentru anul următor, spune Bitget, cea mai mare companie de schimb universal din lume.

Ce trebuie să urmărească investitorii în această lună?

Cel mai important element care trebuie monitorizat este întâlnirea Federal Open Market Committee (FOMC) programată pentru 9-10 decembrie, în cadrul căreia va fi anunțată decizia privind reducerile de dobândă. Din cauza închiderii recente a guvernului american, au existat întârzieri în publicarea unor date economice esențiale, în special raportul privind ocuparea forței de muncă pentru luna octombrie și Indicele Prețurilor de Consum (CPI).

Această întârziere creează un nivel mai ridicat de incertitudine legat de decizia Fed, deoarece comitetul va trebui să ia o hotărâre de politică monetară fără cele mai recente date pentru doi indicatori esențiali care, în mod normal, îi ghidează acțiunile. Investitorii ar trebui să urmărească îndeaproape randamentele Trezoreriei SUA și Indexul Dolarului American, care adesea servesc drept principalii indicatori pe baza cărora se iau deciziile oficiale privind ratele, explică Bitget.

Piața trebuie, de asemenea, să rămână atentă la anunțurile de politică publică. În mod specific, se anticipează ca președintele Trump să anunțe noul Președinte al Rezervei Federale înainte de Crăciun. Viziunea acestuia asupra politicii monetare influențează direcția viitoarelor decizii privind dobânzile, astfel că orice indiciu timpuriu despre poziția sa devine extrem de important pentru investitori. Mai mult, în urma rezolvării recente a închiderii guvernamentale, pot apărea noi actualizări de politică fiscală, ceea ce ar genera reacții în piață.

În ansamblu, nivelul lichidității și condițiile din piață trebuie monitorizate îndeaproape. Volatilitatea recentă, inclusiv scăderea Bitcoin și valurile mari de lichidări în sectorul cripto, reflectă schimbări importante în nivelul lichidității și existența unor poziții cu „leverage” ridicat. La acestea se adaugă incertitudinile legate de viitoarele decizii de politică monetară, ceea ce amplifică reacțiile pieței. Pe măsură ce dinamica lichidității globale se schimbă, atât Bitcoin, cât și altcoin-urile pot reacționa rapid.

Cum ar putea evolua piața criptomonedelor?

Analiștii Bitget consideră scăderea de la începutul lunii decembrie în ceea ce privește Bitcoin, Ethereum și XRP drept o corecție pe termen scurt, probabil legată de o întrerupere temporară a activității „market-makerilor”, ceea ce evidențiază existența unor goluri persistente de lichiditate, dar și capacitatea pieței cripto de a se adapta și stabiliza rapid. În ciuda acestei retrageri, structura de bază rămâne solidă.

Dacă Rezerva Federală adoptă un ton mai relaxat sub noua conducere, așteptările privind reducerile de dobândă ar putea alimenta un nou raliu, având potențialul de a împinge Bitcoin înapoi spre 110.000 de dolari și Ethereum peste 3.300 de dolari până la finalul anului, pe măsură ce lichiditatea se îmbunătățește și adopția se adâncește.

Pe de altă parte, dacă inflația rămâne ridicată și întârzie relaxarea politicii monetare, piețele ar putea evolua lateral, cu Bitcoin stabilizându-se în intervalul 80.000-100.000 de dolari și Ethereum menținându-se între 2.600 și 3.300 de dolari. Pentru participanții pe termen lung, acest context a oferit, de-a lungul timpului, momente foarte bune pentru acumulare. Următoarele rapoarte CPI și întâlnirea FOMC reprezintă elemente cheie, care ar putea reaprinde apetitul pentru risc și ar putea susține o revenire durabilă, pe măsură ce fluxurile instituționale cresc.

Aceste dinamici indică un sector în plină maturizare, tot mai strâns legat de evoluțiile macroeconomice globale. Etapa care urmează va recompensa poziționarea disciplinată, practicile solide de securitate și o expunere diversificată, pe măsură ce cripto își consolidează rolul în portofoliile financiare moderne, mai adaugă Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.