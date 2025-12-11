Bitget: Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist

Piaţa cripto în 2026 este poziţionată pentru un an de referinţă, depăşind ciclurile pur speculative şi îndreptându-se către un viitor definit de integrare profundă în economia globală, conform Bitget, jucător global în schimbul de criptomonede, potrivit căruia corecţia recentă a Bitcoin reprezintă un ciclu natural şi sănătos, iar tendinţa generală de creştere va continua şi în 2026. În ceea ce priveşte evoluţiile de preţ, estimăm că Bitcoin ar putea ajunge la 150.000 de dolari, pe fondul adopţiei tot mai largi şi al maturizării pieţei, în timp ce Ethereum este prognozat să depăşească pragul de 5.000 de dolari.

”După un an precum 2025, cu incertitudine şi volatilitate pe pieţe, mulţi investitori se concentrează, pe bună dreptate, asupra perspectivelor pentru anul următor”, conform Bitget.

Corecţia recentă a Bitcoin reprezintă un ciclu natural şi sănătos, iar tendinţa generală de creştere va continua şi în 2026, menţionează platformă de schimb universal, care arată că această încredere este susţinută de cererea instituţională ridicată şi inovaţii şi tendinţe noi aşteptate.

Expansiunea pieţei va fi alimentată de trei dezvoltări tehnologice majore, care vor aduce o îmbunătăţire importantă, atât în ceea ce priveşte utilitatea, cât şi gradul de adopţie.

În primul rând, este aşteptată o creştere a analizelor cripto şi oracolelor bazate pe AI, în special pe fondul dezvoltării agenţilor AI autonomi. Aceste programe avansate sunt capabile să analizeze volume uriaşe de date din piaţă, ştiri şi activitate on-chain pentru a oferi predicţii de preţ pe termen scurt cu un grad ridicat de acurateţe. Mai important, aceşti agenţi pot executa şi perfecţiona automat strategii complexe de tranzacţionare şi pun la dispoziţia unui public larg servicii avansate de administrare a portofoliilor.

Mai mult, inovaţiile din zona DeFi, precum dezvoltarea continuă şi adoptarea pe scară largă a activelor din lumea reală (Real-World Assets – RWA), vor rămâne o tendinţă majoră şi în anul care urmează. RWA creează o punte eficientă între sistemul financiar tradiţional şi cel cripto, permiţând utilizatorilor să obţină expunere la active tradiţionale, precum acţiuni tokenizate, aur, CFD-uri sau ETF-uri, direct din cadrul unei burse cripto, beneficiind de viteza şi eficienţa acesteia, explică Bitget.

Nu în ultimul rând, se preconizează o utilizare tot mai mare a soluţiilor prietenoase cu mediul, care vor face ecosistemul cripto mai eficient şi mai sustenabil. Acest lucru este posibil datorită platformelor care folosesc tehnologii ce consumă mult mai puţină energie decât modelele tradiţionale, precum Proof-of-Stake (PoS).

În plus, apar tot mai multe reţele descentralizate de infrastructură fizică (DePIN) care folosesc blockchain pentru a susţine infrastructuri reale, precum energia sau stocarea de date, fără a depinde de companii mari sau autorităţi centrale. Aceste sisteme permit persoanelor şi comunităţilor să contribuie direct şi să fie recompensate pentru participare, făcând serviciile esenţiale mai accesibile şi mai adaptate nevoilor locale, arată platforma.

Printre factorii care vor influenţa această evoluţie se află clarificarea regulilor de reglementare, care va creşte încrederea utilizatorilor printr-un cadru mai sigur. Astfel se vor susţine utilizări concrete, precum plăţile transfrontaliere rapide şi tokenizarea activelor. La rândul său, contextul favorabil poate accelera adopţia activelor digitale de către instituţii, atrăgând capital semnificativ, stabilizând piaţa şi stimulând inovaţia.

Dinamica pieţei va fi susţinută şi de posibile extinderi ale pieţei de ETF-uri, având în vedere numărul mare de aplicaţii pentru ETF-uri cripto care aşteaptă încă aprobare pentru 2026. Structura ETF-urilor reprezintă un instrument puternic pentru adoptarea la scară largă, oferind o cale simplă şi reglementată de acces atât pentru investitorii instituţionali, cât şi pentru cei de retail.

În ceea ce priveşte evenimentele care vor aduce îmbunătăţiri importante pentru experienţa utilizatorilor, cel mai mare impact ar putea veni din partea soluţiilor layer-2 scalabile. Acestea reduc costurile de tranzacţionare şi cresc considerabil viteza, revoluţionând accesibilitatea şi utilitatea ecosistemului cripto şi permiţând o participare mai largă la economia digitală, punctează Bitget.

”În ceea ce priveşte evoluţiile de preţ, estimăm că Bitcoin ar putea ajunge la 150.000 de dolari, pe fondul adopţiei tot mai largi şi al maturizării pieţei, în timp ce Ethereum este prognozat să depăşească pragul de 5.000 de dolari, datorită unor costuri mai mici, a unei viteze mai mari şi a extinderii DeFi. Principalele altcoin-uri, precum Solana şi Cardano, pot avea fluctuaţii pe termen scurt de 20–50%, specifice ciclurilor de piaţă. Pe termen mediu, acestea au potenţial de creştere importantă, pe măsură ce ecosistemele se dezvoltă şi utilitatea aplicaţiilor creşte”, spun reprezentanţii Bitget.

Cea mai puternică creştere este aşteptată în pieţele emergente din Asia şi Africa, unde soluţiile cripto orientate spre mobil şi tokenizarea activelor din lumea reală vor cunoaşte o expansiune rapidă, contribuind la incluziune financiară şi la crearea unor noi oportunităţi economice la nivel global.

"Aşadar, piaţa cripto în 2026 este poziţionată pentru un an de referinţă, depăşind ciclurile pur speculative şi îndreptându-se către un viitor definit de utilitate concretă şi integrare profundă în economia globală. Prin adresarea nevoilor esenţiale de eficienţă, accesibilitate şi conexiune cu economia reală, ecosistemul cripto este pregătit să îşi consolideze rolul de componentă fundamentală a economiei globale", adaugă ei.

