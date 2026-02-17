Bitget: Volatilitatea pieței îi face pe investitori mai precauți. De ce instituțiile cumpără în această perioadă de scădere?

Corecțiile din piețele activelor digitale au evidențiat un paradox. Sentimentul investitorilor de retail a fost zdruncinat de o scădere abruptă a prețurilor, însă cele mai influente instituții financiare din lume au tratat volatilitatea nu ca pe un semnal de alarmă, ci mai degrabă ca pe un punct strategic de intrare în piață, arată Bitget Research.

Această mentalitate, cunoscută sub denumirea „buy the dip”, este adoptată de marile corporații globale și indică o schimbare fundamentală a narațiunii cripto. Nu mai este vorba despre o industrie condusă de investitori de retail, ci o componentă esențială în strategiile marilor instituții din lume.

Bitcoin în rezerve financiare

Cele mai clare dovezi ale acestei schimbări vin din partea companiilor care și-au redefinit identitatea în jurul criptomonedei Bitcoin. Spre exemplu, compania Strategy, condusă de președintele executiv Michael Saylor, a demonstrat că mizează pe păstrarea Bitcoin pe termen lung, prin achiziția a încă 1.142 de monede, pentru aproximativ 90 de milioane de dolari. Cu dețineri totale care ajung acum la 714.644 de BTC, Strategy a construit practic o fortăreață corporativă care tratează corecțiile de piață drept simplu „zgomot”.

Saylor a declarat că organizația va continua să cumpere criptomonede în fiecare trimestru, „pentru totdeauna”. Așadar, apare o schimbare de perspectivă în administrarea rezervelor financiare, în care Bitcoin este perceput drept protecția supremă sub forma unui activ dur.

Această abordare se răspândește rapid la nivel internațional. În Tokyo, Metaplanet a anunțat că vrea să majoreze capitalul cu 21 de miliarde de yeni (aproximativ 137 de milioane de dolari) prin emiterea de acțiuni noi, pentru a achiziționa mai mult Bitcoin și a-și mări rezerva. CEO-ul Simon Gerovich a menționat într-o postare recentă că societatea se pregătește pentru „o nouă etapă de creștere”, bazată pe Bitcoin ca rezervă principală. Nu mai este vorba despre tranzacții experimentale, ci despre alocări deliberate de capital, pe termen lung, concepute să reziste ciclurilor de piață, explică Bitget Research.

Integrarea activelor digitale în sistemul bancar global

În timp ce unele instituții cumpără în mod direct activele digitale, altele construiesc infrastructura care face deținerea de cripto accesibilă pieței largi. Goldman Sachs a dezvăluit o expunere de 2,36 miliarde de dolari la cripto prin ETF-uri spot reglementate, cu poziții majore nu doar în Bitcoin și Ethereum, ci și în XRP și Solana.

Această abordare diversificată, care echilibrează aproximativ 1,1 miliarde de dolari în BTC cu 1 miliard de dolari în ETH, validează maturizarea atât a ecosistemelor folosite ca rezervă de valoare, cât și a celor de tip smart contracts. Prin ETF-uri reglementate, Goldman deschide o cale mai nouă pentru capitalul care încă nu este folosit.

Tendința este confirmată și de faptul că 60% dintre primele 25 de bănci din SUA au lansat deja sau au anunțat public produse legate de Bitcoin. Wells Fargo a intrat în zona creditării garantate cu Bitcoin pentru clienții instituționali, în timp ce JPMorgan Chase și Citigroup dezvoltă activ soluții de tranzacționare și custodie.

La nivel global, Standard Chartered a preluat inițiativa prin lansarea serviciilor de custodie directă pentru Bitcoin și Ethereum în Hong Kong. Parteneriatul recent cu B2C2, menit să asigure lichiditate și decontare la standarde instituționale, garantează că cei mai mari administratori de active digitale din lume pot intra și ieși din piață cu aceeași ușurință ca în cazul acțiunilor tradiționale.

Maturizarea pieței este poate cel mai bine ilustrată de evoluția BlackRock, de la un simplu furnizor de ETF-uri la un administrator complex de active digitale. Compania a depus recent documentația pentru un nou ETF Bitcoin Premium Income, conceput să ofere investitorilor un randament anual constant.

Pe termen lung, piața arată reziliență

Scăderea de la începutul anului a fost un test de stres important, care a redus temporar lichiditatea și a amplificat teama în rândul investitorilor de retail, mai ales după închiderea pozițiilor cu levier. În anii trecuți, o corecție de 20–30% ar fi dus la o retragere din piață. De data aceasta, cumpărătorii mari au rămas activi, semn că instituțiile încep să trateze cripto ca pe o componentă stabilă a sistemului financiar.

În perioada următoare, pot fi anticipate trei evoluții. Prima vizează „portofolii productive”, în care Bitcoin este deținut atât pentru potențialul de apreciere, cât și pentru randamente obținute prin produse dedicate. Un alt scenariu este „blockchain-ul invizibil”, adică integrarea tehnologiei în plăți și decontări, fără ca utilizatorul final să fie nevoit vreodată să înțeleagă mecanismul tehnic în sine. Iar o treia posibilitate ține de o potențială „cursă a trezoreriilor”, pe măsură ce tot mai multe companii, iar ulterior fonduri de pensii și unele state, pot evalua Bitcoin ca activ de rezervă, mai adaugă Bitget Research.