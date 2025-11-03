Black Friday: ANPC recomandă verificarea magazinului online și alegerea unei metode sigure de plată

Verificarea magazinului online, a prețului produsului, alegerea unei metode sigure de plată și folosirea garanției legale sunt câteva dintre recomandările Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru perioada de reduceri Black Friday.

‘Black Friday, Vinerea Neagră, indiferent de denumire și de durată, în România se desfășoară, de câțiva ani, pe tot parcursul lunii noiembrie, în special la începutul lunii, deși, în mod tradițional, în Uniunea Europeană acest eveniment este derulat la sfârșitul lunii. Indiferent de pe ce site doriți să faceți cumpărături, mai ales că frumoasele și așteptatele sărbători de iarnă sunt aproape, recomandările Centrului European al Consumatorilor (ECC Romania) – Direcție în cadrul ANPC – menite să vă atragă atenția asupra posibilelor pericole ascunse în online și să transforme acest moment într-unul plin de bucurie, cu siguranță vor fi utile’, se arată într-un comunicat al ANPC.

Primul sfat al specialiștilor este verificarea structurii magazinului online și a termenilor și condițiilor generale, care trebuie să fie accesibile consumatorului și complete și să conțină denumirea comerciantului care deține site-ul sau în numele căruia acționează, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur și condițiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs și rambursare).

Consumatorul trebuie să sune, ulterior, la numărul de telefon afișat pentru a verifica dacă funcționează și răspunde cineva și să consulte recenziile privitoare la produs sau comerciant, pentru a vedea dacă alți utilizatori au avut probleme cu magazinul sau, dimpotrivă, au lăsat recenzii pozitive.

ANPC susține că, în perioadele de reducere, trebuie afișate atât prețul redus, cât și prețul fără reducere, iar prețul înainte de reducere trebuie să fie cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, conform legislației europene.

‘Nu dați curs mesajelor comerciale care creează presiune. Sintagme de genul ‘alte 20 de persoane se uită la acest articol’ sau ‘au mai rămas doar trei articole’ sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicații mobile, rețele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziție a consumatorului’, avertizează ANPC.

O altă modalitate prin care se încearcă influențarea comportamentului de cumpărare al consumatorului este afișarea unei numărători inverse.

ANPC recomandă, de asemenea, alegerea unei metode sigure de plată. ‘Dacă plătiți online, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet securizată. Asigurați-vă că adresa site-ului este marcată cu ‘https’ și simbolul lacătului închis. Nu salvați detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături. Setați o sumă maximă pentru plățile unice, pentru cardul dvs. Evitați plățile prin transfer bancar (în această situație, nu există procedură de refuz la plată)’, se mai arată în comunicat.

Specialiștii consideră ca fiind importantă folosirea garanției legale.

‘Pentru toate bunurile, la preț întreg sau cu preț redus și, de asemenea, pentru produsele digitale (de exemplu, ceasul sau frigiderul inteligent), precum și pentru serviciile și conținutul digital (softuri, jocuri online etc.) achiziționate de la un vânzător cu sediul în România sau în Uniunea Europeană, beneficiați de o garanție legală de conformitate de minimum doi ani. Dacă produsul dvs. este defect, puteți cere vânzătorului să repare sau să schimbe produsul ori, dacă aceste două soluții nu sunt posibile, să vă ramburseze sumele plătite pentru acesta. Atunci când cumpărați online, aveți la dispoziție o perioadă de 14 zile pentru a vă răzgândi și a returna produsul’, a avertizat ANPC.

ECC Romania face parte din Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre ale UE plus Islanda, Norvegia. Centrele oferă informații, consiliere și asistență gratuite și personalizate consumatorilor care au probleme cu tranzacțiile transfrontaliere efectuate într-o altă țară din cadrul Rețelei.