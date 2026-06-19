BMW se pregătește de discuții cu reprezentanții angajaților, după revizuirea estimărilor de profit

Producătorul german de automobile premium BMW și reprezentanții angajaților se pregătesc de discuții, după ce compania și-a redus estimările de profit și a promis că va intensifica măsurile de eficiență, a declarat vineri un purtător de cuvânt al consiliului de întreprindere, transmite Reuters.

‘În prima fază, lucrăm la soluții viabile, prin dialog și cu un simț al responsabilității față de angajații noștri’, a declarat purtătorul de cuvânt într-un răspuns către Reuters, fără a oferi detalii suplimentare.

La începutul acestei săptămâni, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) și-a redus estimările privind profitul din acest an, pe fondul dificultăților din China și a războiului din Iran. Grupul german, care deține mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce, nu a dat publicității o cifră concretă, dar a precizat că se așteaptă acum ‘la un declin semnificativ’ al profitului înainte de taxe, după ce anterior previziona o scădere moderată.

De asemenea, BMW a anunțat că va intensifica măsurile privind o reducere structurală a costurilor.

Spre deosebire de rivalii Volkswagen și Mercedes-Benz, BMW nu a anunțat încă programe ample de disponibilizări, deși numărul total de angajați a scăzut ușor în 2025, o tendință care este așteaptă să continue și în acest an.

În prezent, BMW se așteaptă la o reducere de până la 5% a efectivelor la nivel global până la sfârșitul anului 2026. În condițiile în care BMW are puțin sub 155.000 de angajați, acest lucru ar însemna pierderea a maximum 7.700 de locuri de muncă.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că aceste reduceri vor continua să aibă loc prin plecări naturale de personal, mai degrabă decât prin concedieri.

Avertismentul de profit emis de BMW este cea mai recentă confirmare a faptului că industria auto europeană se confruntă cu o problemă pe care tarifele vamale nu o pot rezolva. Concurența chineză erodează marjele de profit pe piața din China și câștigă teren simultan în Europa, iar decalajul dintre prețurile producătorilor auto europeni și prețurile rivalilor chinezi continuă să se mărească, scrie Reuters.