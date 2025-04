Bogdan Ivan a propus industriei IT&C înființarea unui grup de lucru de debirocratizare și de transformare digitală a României

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, a propus reprezentanților industriei IT&C și conducătorilor de companii prezenți, miercuri, la ANIS International Summit 2025, înființarea unui grup de lucru de debirocratizare și de transformare digitală a României.

El a precizat că aceeași propunere a făcut-o și altor sectoare de activitate economică. ‘Am făcut deja același lucru pentru industria petrochimică, pentru industria oțelului, dar pentru transformare digitală și simplificare birocratică îmi doresc foarte mult să lucrăm împreună în acest proces. Am nevoie de resursele dumneavoastră acolo unde nu avem suficiente resurse și umane și tehnice, din partea statului’, a spus ministrul Digitalizării.

Potrivit acestuia, expertiza din partea industriei IT este extrem de necesară pentru ca soluțiile să fie conforme cu așteptările oamenilor, să fie eficiente și în sensul debirocratizării. Ivan a precizat că, la nivel european, România a propus un mecanism pentru eliminarea unor procedee birocratice europene la nivelul companiilor din spațiul comunitar.

Despre sectorul IT românesc, ministrul a spus că ‘generează cel mai mult plus valoarea adăugată din toată economia’, plătește cele mai mari salarii din țară și contribuie la plasarea României în topurile mondiale de profil. ‘România a fost plasată pe locul 20 la nivel mondial ca și cea mai complexă economie într-un top publicat acum două săptămâni’, a menționat Bogdan Ivan.

‘Prin munca dumneavoastră creați premisele ca România să fie un hub regional și, în contextul în care se pune accentul tot mai mult pe defence, cred că putem să facem împreună designul pentru ca România să devină un hub regional în noile tehnologii’, a mai precizat ministrul Digitalizării.

Peste 40 de speakeri din partea autorităților, mediului de afaceri și al celui academic participă, miercuri, la ANIS International Summit 2025, un eveniment de referință al industriei IT din România, organizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Tema ediției din acest an ‘Tehnologie și Inovație: Construind un viitor digital și competitiv’ a angajat dezbateri privind cele mai importante provocări și oportunități în transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică, finanțarea inovației și tehnologiile emergente.

Factori de decizie, experți din industrie și antreprenori și lideri în inovație participă alături de reprezentanți ai companiilor din domeniu, la o zi plină de paneluri, conversații informale (fireside chat) și mese rotunde. Evenimentul se va încheia cu Gala ANIS 2025, care celebrează excelența, în opt categorii relevante pentru domeniul tehnologic de azi.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii este asociația reprezentativă a industriei de IT din România. ANIS are peste 150 de companii membre, este un promotor al digitalizării și reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani, fiind un partener de dialog credibil care poate contribui la crearea de politici publice care să faciliteze valorificarea tehnologiei pentru dezvoltarea socio-economică.