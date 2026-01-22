Bogdan Ivan: Energia nucleară este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică

Energia nucleară este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de prețuri și de competitivitatea economiei, a afirmat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta se află la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a discutat cu Rafael Mariano Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România.

‘Astăzi, la Davos, m-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor. La World Economic Forum, am discutat cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România. Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică. Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de prețuri și de competitivitatea economiei. Am fost foarte ferm: vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic și inteligent. România produce constant energie nucleară stabilă și curată. Și mizăm pe acest pilon pe termen lung’, a scris Ivan pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sursei citate, datele recente indică presiuni tot mai mari asupra sistemului energetic național, cu efecte directe asupra pieței și economiei.

‘Contextul actual spune lucrurilor pe nume:´˜ consumul intern a depășit constant 9.000 MW, la maximele ultimilor 4 ani; în vârf de sarcină, am importat 1.200-2.000 MW;˜ săptămâna trecută, România a avut cea mai scumpă piață de energie din Europa. Acest model nu este sustenabil pe termen lung. Dacă îl perpetuăm, riscăm să afectăm grav economia. De aceea: investim în construcția a două noi unități nucleare la Cernavodă (720 MW fiecare), accelerăm proiectul SMR de la Doicești, primul de acest tip din Europa (462 MW), gestionăm responsabil perioada 2027-2029, când retehnologizarea Unității 1 va scoate temporar 700 MW din sistem, prin capacități noi pe gaz și interconectări mai puternice. Deciziile pe care le luăm acum vor conta ani de zile. Iar ele trebuie luate anticipativ, nu sub presiunea crizelor’, a mai transmis ministrul Energiei pe rețeaua de socializare.