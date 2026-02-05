Bogdan Ivan: Îi asigur pe români că prețurile la gaz nu cresc

O liberalizare treptată a pieței de gaz protejează românii de creșteri necontrolate de prețuri, dar ajută concomitent și mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘O spun de 3 luni de zile și mă țin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliție. Așa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieței de gaz protejează românii de creșteri necontrolate de prețuri, dar ajută concomitent și mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri! Cât sunt eu ministrul energiei, prețurile la gaz nu cresc. Și gestionez cu cei mai buni specialiști o tranziție sănătoasă către o piață liberă cu prețuri mici. Predictibil și organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!’, a scris Ivan într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că în perioada imediat următoare va veni cu cadrul normativ și pașii de urmat, astfel încât ‘să ne asigurăm că până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, prețul va rămâne unul corect pentru români’.