Bogdan Ivan: În 2026, avem unul dintre cele mai mari bugete din istoria sectorului energetic din România: 19,716 miliarde lei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, ”unul dintre cele mai mari bugete din istoria sectorului energetic din România”, respectiv 19,716 miliarde lei, aproape 90% fiind alocaţi pentru investiţii.

”În 2026, avem unul dintre cele mai mari bugete din istoria sectorului energetic din România: 19,716 miliarde lei. De ce? Pentru că singura soluţie pentru facturi mai mici şi o securitate energetică mai puternică este să producem mai multă energie în România”, anunţă, marţi seară, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, aproape 90% din bani sunt alocaţi investiţiilor, finanţate în principal prin Fondul pentru Modernizare şi PNRR.

”5,453 miliarde lei vin de la bugetul de stat, iar 14,263 miliarde lei sunt venituri proprii. Direcţionăm fondurile publice şi europene către capacităţi noi de producţie, stocare şi infrastructură energetică, pentru a întări securitatea energetică a României”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, 9,849 miliarde lei sunt alocaţi pentru exploatarea sigură şi eficientă a resurselor energetice şi a infrastructurii de alimentare cu energie electrică şi gaze naturale, 5,557 miliarde lei pentru promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile, 940 milioane lei pentru dezvoltarea şi producţia pe piaţa locală a tehnologiilor de vârf, cu emisii scăzute de carbon şi 913 milioane lei pentru susţinerea consumatorilor industriali prin măsuri de eficienţă energetică.

Ministrul a anunţat, de asemenea, că, în acelaşi timp, se reduc costurile administrative, cheltuielile de personal fiind cu 6% mai mici faţă de 2025.

”Le mulţumesc tuturor românilor care, în aceste 9 luni de când am preluat conducerea Ministerului Energiei, au înţeles că factura la curent nu scade cu declaraţii, ci doar cu MW noi puşi în producţie. Le mulţumesc şi colegilor din Parlament pentru dezbaterea de astăzi. Am încredere că acest buget va trece, pentru că România are nevoie de investiţii, nu de amânări”, a afirmat ministrul.

Miercuri, la ora 15:00, se vor depune rapoartele Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, iar la ora 15:30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen.

Miercuri, de la ora 16:00 şi joi va avea loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cu dezbateri generale – dezbateri pe anexe.

Birourile reunite au stabilit că votul final va avea loc joi.