Bogdan Ivan: În ultimii patru ani, statul român a plătit 6 miliarde de euro plafon la energie şi gaze

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro, adică circa 30 de miliarde de lei, pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. ”Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, spune ministrul.

”Statul român a plătit acestui întreg lanţ (producător, furnizor, consumator – n.r.) miliarde de euro în câţiva ani de zile pentru a suporta diferenţe. 6 miliarde de euro, 30 de miliarde de lei. Din banii tot ai românilor, la energie plus gaze. În ultimii patru ani, 6 miliarde de euro. Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Potrivit ministrului Energiei, de la 1 aprilie, statul român îi va pune pe producătorii şi furnizorii de gaze să îşi optimizeze cheltuielile cu tarifele.

”Statul român nu va mai plăti diferenţa şi îi pune pe producători şi transportatori, tot lanţul, să-şi optimizeze cheltuielile la tarife reglementate maximale, în care au o plajă de negociere, au o plajă de flexibilitate, să utilizeze pentru a livra un gaz mai ieftin. Iar în această formă, ei vor veni cu oferte mai competitive, automat. Că având lichiditate la o piaţă de anul viitor, avem toate premisele ca preţul să fie unul cât mai redus şi apropiat de un preţ corect. Iar în acestă formulă, evităm scenariul pe care l-am avut anul trecut, în care milioane de români s-au trezit cu facturi dublate sau chiar triplate la energie electrică. Pe mine mă interesează, având deja de şase luni de zile acest portofoliu în gestiune, cum la gaze nu ajungem să repetăm aceeaşi greşeală care a fost făcută la energie”, a afirmat Bogdan Ivan.