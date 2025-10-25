Bogdan Ivan (PSD): Ne jucăm viitorul partidului în cei trei ani până la viitoarele alegeri

Deputatul PSD de Bistrița-Năsăud Bogdan Ivan, ministru al Energiei și candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului în cadrul congresului din 7 noiembrie, a declarat, vineri, că social-democrații își ‘joacă viitorul partidului’ în cei trei ani rămași până la viitoarele alegeri.

‘Suntem după un an și jumătate de alegeri, campanii electorale, în care au fost foarte multe discuții, puține dintre ele constructive, în marea lor majoritate distructive. Avem trei ani și jumătate în față până la următoarele alegeri, în care să construim lucruri care să dureze pentru țara noastră și cred foarte mult că, la fel ca până acum, adultul din cameră va fi Partidul Social Democrat. Real vorbind, cred că ne jucăm viitorul partidului nostru în acești trei ani. (…) Dacă vom reuși să stăm uniți, să nu mai cădem pradă unor zvonuri sau altor discuții care încearcă să ne pună cap în cap și vom veni în continuare cu un proiect foarte coerent pentru România, pentru un partid de succes care aduce la rândul său bunăstare, dezvoltare locală, așa cum a arătat în nenumărate rânduri PSD că poate să facă, vom putea să avem un partid de succes, comunități locale de succes, guvernare de succes și o țară de succes’, a spus Ivan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD Bistrița-Năsăud.

Întrebat despre sondajele de opinie care plasează partidul AUR pe prima poziție în preferințele electoratului, cu un procent de 40%, Bogdan Ivan a spus că acestea ilustrează ‘o fotografie de moment’.

‘În momentul de față, orice sondaj arată o fotografie de moment. Mai avem trei ani și jumătate până la următoarele alegeri, suntem la guvernare, deținem portofolii importante din care trebuie să livrăm, iar românii să simtă că PSD aduce plus valoare pentru calitatea vieții. În momentul de față avem un acord politic care funcționează, avem o majoritate care, în ciuda viziunii uneori diferite pe anumite subiecte, funcționează’, a afirmat deputatul PSD.

Cel de-al doilea deputat PSD de Bistrița-Năsăud, Daniel Suciu, a anunțat în conferința de presă că filiala va fi reprezentată la congresul partidului din 7 noiembrie de 78 de delegați, fiind una dintre cele mai importante delegații din țară.

De asemenea, sâmbătă, 25 octombrie, va avea loc Conferința extraordinară a organizației PSD Bistrița-Năsăud, în cadrul căreia se va vota susținerea candidaturii lui Bogdan Ivan pentru funcția de prim-vicepreședinte și susținerea moțiunii depuse de Sorin Grindeanu.