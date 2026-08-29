Bolojan: Dacă se respectă direcţia pe care am pornit, ar trebui să avem un deficit în jur de 6%

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că, dacă România nu va continua traiectoria pe care a pornit în ceea ce priveşte reducerea deficitului bugetar, va fi nevoită să ia măsuri ”mult mai dure decât cele care au fost luate”, iar ”costurile vor fi extinse la mult mai mulţi cetăţeni”. El subliniază că, dacă măsurile de reducere a cheltuielilor vor fi menţinute, România poate atinge ţinta de deficit bugetar de 6 procente.

„Dacă se respectă direcţia pe care am pornit, ar însemna că ne vom încadra în ţintele pe care ni le-am asumat, ar trebui să avem un deficit în jur de 6%, deci o scădere destul de serioasă a deficitului, ar trebui să coboare inflaţia. Estimările erau că va coborî undeva în jur de 5%, dar suntem în situaţia în care, ca efect al continuării războiului din strâmtoarea Ormuz, a agravării situaţiei din regiunea Mării Negre (…) toate aceste lucruri au făcut ca preţurile la combustibili să fie mai mari decât cele estimate şi inevitabil, pentru că o bună parte din produse sunt transportate pe cost de combustibil, a însemnat un puseu inflaţionist”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Prima News.

El a subliniat în schimb că, dacă nu se respectă linia privind reducerea deficitului bugetar, anii 2027 şi 2028 vor fi unii „complicaţi”.

„Sper să nu se ajungă acolo. Dacă nu se respectă această linie nu vom mai respecta indicatorii, în momentul în care nu mai respecţi indicatorii, ai o problemă, pe de o parte, cu Comisia Europeană pentru că nu mai respecţi traiectoria de reducere a deficitului, ai o problemă cu echilibrele tale bugetare reale, adică dobânzile vor fi tot mai mari (…) şi deci la final vom fi în situaţia în care această situaţie ne va duce să luăm, ca ţară, măsuri mult mai dure decât cele care au fost luate şi costurile vor fi extinse la mult mai mulţi cetăţeni. Sper să nu ajungem la această situaţie”, a adăugat şeful Guvernului interimar.

Bolojan a arătat că nu vrea să dea sfaturi viitorului guvern, însă apreciază că cei aflaţi într-o poziţie de atât de mare responsabilitate trebuie să se asigure că România rămâne o „ţară de încredere”.