Bolojan: Dacă vom constata în continuare o dinamică de creștere a prețurilor la carburanți, vom analiza măsuri de limitare

Guvernul va analiza măsurile pe care le-ar putea lua pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, în situația în care se va menține o astfel de tendință în perioada următoare, având în vedere situația din Orientul Mijlociu, a declarat premierul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel întrebat, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, ce scenarii ia în calcul pentru limitarea prețurilor la combustibil.

‘Trebuie să fim cât se poate de realiști și de corecți cu românii. Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat puternic lanțul de transport al țițeiului din această zonă, lanțul de transport al combustibililor care erau procesați de rafinăriile din zonă sau al materiilor prime, gen uree sau amoniac, care erau folosite într-o pondere importantă sub formă de importuri de către industria europeană. Ca urmare, avem în toate piețele din lume, indiferent că importau direct din zona Golfului sau nu, creșteri de prețuri pe care le vedem în toate benzinăriile din lume. Prin urmare, sunt lucruri care depinde noi, unde trebuie să intervenim, și lucruri care nu depinde noi, unde trebuie să ne adaptăm și să vedem ceea ce putem face. Așa cum știți, acolo unde România a avut resurse, cum este vorba de componenta de gaz, am luat, consider o decizie corectă și, practic, printr-un mecanism nu am mai permis creșterea prețurilor la gaz și cetățenii țării noastre vor avea o predictibilitate în următoarele luni pe această componentă, cu atât mai mult cu cât de anul viitor va fi o cantitate suplimentară exploatată din Marea Neagră’, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a adăugat că, în ceea ce privește celelalte hidrocarburi, țiței și, sigur, derivatele, motorina și benzina, aici, România importă peste două treimi din cantitate, deci cea mai mare parte este din importuri.

‘Având în vedere creșterea de prețuri de pe piețele internaționale, în care la țiței, deci avem creșterea pe care o vedem, 40%-50%, la motorină, creșteri chiar mai mari, la benzină, creșteri în general mai mici, dacă facem o comparație cu ceea ce se întâmplă în piața noastră, vedem că prețurile la rețelele de benzinării din România au crescut cu adevărat, v-am spus, pentru că nu le putem bloca, suntem în niște piețe globale, dar au crescut într-o manieră ponderată și ceea ce facem în acest moment este să analizăm ceea ce se întâmplă zi de zi în piață și, în mod evident, și nu trebuie să ne ascundem, cu cât acest conflict se prelungește, cu cât extinderea lui afectează mai multe rafinării, afectează transportul din zona Golfului, cu atât efectele lui vor fi mai mari și nu sunt astăzi ușor de prevăzut. (…)În condițiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor prețuri care se duce în creștere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru, aceste creșteri, în așa fel încât ele să fie suportabile pentru cetățenii țării noastre și pentru economia noastră’, a declarat Bolojan.