Bolojan, despre legea ANI: Dacă se constată că lucrurile nu sunt în regulă, mai putem face corecții

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că a aflat de luni despre solicitarea PPE privind verificarea legii ANI și a menționat că vor putea fi aduse ‘corecții’ legii respective, în cazul în care Comisia Europeană va constata că este necesar acest lucru.

‘Am știut de această intenție luni, cu privire la solicitarea PPE de a se verifica legislația care se adoptă în România, în așa fel încât România să nu piardă bani. Gândiți-vă că dacă se face o verificare rapidă și se constată că lucrurile nu sunt în regulă, mai putem face niște corecții, așa cum am încercat să facem în această perioadă. Dar în condițiile în care nu se întâmplă acest lucru riscăm ca, prin modificările pe care le facem, să afectăm relațiile cu Comisia, să afectăm imaginea României ca țară de încredere în Europa, ceea ce într-un fel sau altul înseamnă niște costuri pe care trebuie să le suportăm indirect’, a spus Bolojan, marți seara, pentru Digi24.

El a adăugat că grupurile Renew Europe și PPE au cerut Comisiei Europene să verifice dacă îndeplinirea jalonului nu este folosită pentru a afecta valorile democratice și pentru a încălca spiritul democrației.

‘Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Fritz, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către Curte – și trebuie respectat, ca să ne înțelegem bine – dar efectele lui nu pot să nu fie dezbătute’, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, este importantă adoptarea proiectului de lege, astfel încât să fie îndeplinit jalonul PNRR aferent. Totodată, a anunțat că PNL va susține proiectul USR, care vizează consolidarea legislației privind integritatea publică.

‘Consider că a vota acest proiect, chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi – deși prevederile anterioare spuneau că acea sancțiune se aplică de la finalizarea mandatului – cred că trebuie votat acest proiect de lege în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. (…) Dar asta nu înseamnă că nu trebuie luptat pentru ca această anomalie să nu mai figureze în proiectul de lege, printr-o modificare pe care noi o vom susține. Și înțeleg că grupul USR a depus deja un nou proiect la Camera Deputaților, în așa fel încât astfel de prevederi care țintesc anumite persoane, care nu urmăresc reguli generale, să nu mai figureze pentru că astăzi e vizată o persoană, mâine poate să fie altcineva și este oricum un lucru anormal’, a spus el.

Bolojan a subliniat că solicitarea Renew și PPE nu vizează tăierea fondurilor PNRR pentru România, ci verificarea modului în care este adoptată legea ANI.

‘Eu cred că Comisia Europeană, prin cele două grupuri din Parlamentul European, urmărește ce se întâmplă în România. Această adresă nu este să ni se taie banii, ci această adresă, această solicitare către președinta Comisiei este să se verifice dacă modul în care se adoptă aceste legi, care înseamnă finanțarea banilor europeni pentru România, nu este folosită pentru a încălca valorile europene’, a spus el.