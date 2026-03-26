Bolojan: E un paradox anul acesta – trebuie să scădem deficitele, dar să ne menținem investițiile la o valoare mare

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că, indiferent cine conduce sau face parte din guvern, sunt probleme care nu pot fi evitate, menționând că anul acesta există un paradox – trebuie să scadă deficitele, dar să fie menținute investițiile la o valoare mare.

Bolojan a participat la Adunarea generală a Camerei de Comerț Româno-Americană.

‘Pentru noi sunt câteva priorități și, indiferent cine este premier, și indiferent cine este în guvern, sunt niște lucruri și niște probleme pe care nu le vom putea evita și care într-o formă directă sau indirectă vă impactează și pe dumneavoastră. Trebuie să ne menținem echilibrele bugetare, nu se poate altfel, pentru că nu mai putem continua cu deficitele foarte mari, care ne creează niște probleme majore. Asta înseamnă că, în perioada următoare, trebuie să ne reducem cheltuielile de funcționare a statului și trebuie să adoptăm niște legislații în acest sens care derivă din legea privind reforma în administrație. Asta este o problemă importantă’, a explicat premierul.

El a menționat că este nevoie în continuare de absorbție de fonduri pentru a menține investițiile la o valoare ridicată.

‘E un paradox anul acesta, trebuie să scădem deficitele, dar să ne menținem investițiile la o valoare mare, printre cele mai mari, pentru că e un pachet de fonduri pe care trebuie să-l absorbim, de fonduri europene, și este o provocare majoră pentru noi ca, până la finalul lunii august, să absorbim cele 10 miliarde de euro, jumătate granturi, jumătate împrumuturi, dar ele înseamnă infrastructură spre nord-estul României, Autostrada Moldovei, înseamnă investiții importante, care creează posibilități de dezvoltare, care creează oportunități pentru mediul de afaceri. Aceasta este o prioritate și trebuie să o urmărim’, a precizat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a adăugat că guvernul trebuie să vină cu un pachet de măsuri care să crească producția de energie și capacitatea de stocare pentru ca prețurile să poată să scadă, în etapa următoare.

‘De asemenea, o componentă importantă este zona de energie, tot ce ține de combustibili, în așa fel încât, pe de o parte, pe partea de energie să venim cu un pachet de măsuri care să ne crească producția de energie, să așeze zona de comercializare și să ne crească capacitatea de stocare, pentru ca prețurile la energie să le putem coborî în etapa următoare, se poate face acest lucru și trebuie să o facem’, a punctat Bolojan.

Conform acestuia, este foarte importantă adoptarea unor politici care ‘nu înseamnă aruncarea neapărat cu bani în piață’.

‘Trebuie să facem ceea ce trebuie. Și ceea ce s-a făcut, inclusiv pe partea de simplificare, de debirocratizare, pe avizarea pe investițiile mari, pe avizele de mediu, pe tot ceea ce înseamnă avizele care țin de pompieri, de exemplu, cred că sunt niște lucruri importante și trebuie să continuăm pe această linie’, a completat șeful guvernului.

Potrivit premierului, țara noastră va căuta să rămână într-o zonă de predictibilitate.

‘Lucrurile pe care le-am stabilit la început de an, cum este scăderea impozitului pe cifra de afaceri, pe care toți cei care aveți companii mari, indiferent că sunt americane sau românești, ne-ați sesizat că este un impozit care inhibă investițiile, s-a redus la jumătate în acest an și de la 1 ianuarie anul viitor nu vom mai avea acest impozit, trebuie să impozităm profiturile, și nu investițiile. De asemenea, toate celelalte aspecte care țin de fiscalitate vom încerca să le menținem, dar asta presupune, pe de o parte, să ne controlăm componenta de cheltuieli, să ne menținem echilibrele financiare și sper ca crizele externe care ne impactează să nu dureze foarte mult, în așa fel încât să nu perturbe foarte mult ceea ce înseamnă echilibrele care țin de inflație, care țin de creșterea economică, în așa fel încât România să rămână o țară care este competitivă din punct de vedere al afacerilor, iar pe componenta de taxă unică, pe componenta de salarizare, este un lucru care va rămâne și nu va fi modificat’, a mai transmis Ilie Bolojan.