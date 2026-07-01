Bolojan: PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Personal sunt rezervat că se va ajunge acolo

Președintele Partidului Național Liberal (PNL), premierul interimar Ilie Bolojan, susține că partidul pe care îl conduce nu va bloca organizarea alegerilor anticipate, dacă nu se găsește ‘o soluție rezonabilă pentru a debloca’ actualul impas politic.

El a declarat marți seară, într-o emisiune la TVR 1, că este rezervat cu privire la organizarea de alegeri parlamentare anticipate, însă a subliniat că, dacă se va ajunge acolo, PNL nu va bloca un astfel de demers.

‘În momentul de față, nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă. Deci, ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vizavi de faptul că președintele României poate convoca alegeri anticipate. Nu am mai avut astfel de situații în România. Avem și niște complicații parlamentare legale de legislația pentru a organiza astfel de alegeri într-o situație de tipul acesta. Personal sunt rezervat că se va ajunge acolo, dar dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate, dacă nu se găsește o soluție rezonabilă pentru a debloca lucrurile’, a afirmat Bolojan.