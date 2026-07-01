Bolojan susține că are o relație civilizată cu Grindeanu, dar nu îl va susține pentru funcția de premier

Președintele Partidului Național Liberal (PNL), premierul interimar Ilie Bolojan, susține că are o relație civilizată cu președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, însă nu va susține un guvern condus de acesta.

El a declarat marți seară, într-o emisiune la TVR 1, că PNL ar putea susține pentru funcția de premier un alt reprezentant al PSD, însă fără ca formațiunea pe care o conduce să intre la guvernare alături de social-democrați.

‘Am căutat întotdeauna cu toții liderii de partid, indiferent că erau în coaliție, să nu erau în coaliție, cu toții liderii parlamentari să am o relație civilizată. Și asta încerc să am. Sunt însă relații de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt ușor de construit și care se năruiesc atunci când nu-ți mai respecți înțelegerile și când nu-ți respecți partenerii, dar caut să am relații civilizate cu toți liderii politici. PNL a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu. (…) Nu am dat un vot legat de a nu susține niciun lider PSD. Votul, care este dat principial, este că nu vom mai face o coaliție cu PSD. O formulă de deblocare se poate găsi în anumite condiții și cred că trebuie să vedem care sunt condițiile pe care le putem identifica pentru a debloca lucrurile. Trebuie să lucrăm la asta. Avem o obligație pentru România’, a afirmat Bolojan.

Întrebat cât crede că va dura mandatul guvernului minoritar, liderul liberal a răspuns: ‘Cu cât s-ar rezolva mai repede situația, cu atât ar fi mai bine. Asta este părerea mea, dar nu pot să fac eu astăzi o predicție, cât poate să dureze. Două-trei săptămâni, poate să dureze două luni de zile. Aici nu depind de lucrurile de mine. Sper să nu se ajungă până la toamnă’.