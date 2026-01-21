Buda: Firmele sau fermele din Mercosur care vor exporta în UE trebuie să fie licențiate de autoritățile europene

Firmele sau fermele care vor exporta din Mercosur în interiorul UE trebuie să fie licențiate de autoritățile europene, să garanteze același indicator de trasabilitate a produselor, a declarat eurodeputatul PNL Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură a Parlamentului European.

‘Este foarte important să înțelegem că produsele care intră în Uniunea Europeană trebuie să respecte aceleași standarde de calitate pe care le au produsele din interiorul UE. Adică nu vor putea fi importate produse care să conțină pesticide, insecticide, hormoni de creștere sau orice altă substanță care este interzisă în interiorul Uniunii Europene’, a spus Buda, marți, în cadrul unui briefing pentru jurnaliști români.

‘Știu care sunt preocupările legate de implementarea acestui acord din punct de vedere practic, pentru că se pune întrebarea cine face aceste verificări, pe bună dreptate. (…) Fermele sau firmele care vor exporta din Mercosur în interiorul Uniunii Europene trebuie să fie licențiate de către autoritățile europene. Nu va putea orice fermier din Mercosur să trimită produse în interiorul UE. Va trebui să fie licențiată acea fermă sau acea firmă, care să garanteze aceeași indicator de trasabilitate a acestor produse care vor veni în interiorul Uniunii Europene’, a dat el asigurări.

El a explicat că și în prezent ‘orice fabrică de lapte, orice carmangerie, orice unitate de procesare are nevoie să-și implementeze, să stabilească niște indicatori de trasabilitate pentru produsul de la momentul intrării pe poarta fabricii, până la momentul la care el iese pe poarta fabricii’.

Eurodeputatul a recunoscut că se pune o întrebare firească legată de capacitatea de a efectua verificări de respectare a standardelor și a afirmat că ‘importurile de astfel de produse vor putea să fie făcute doar de către firmele care sunt licențiate’.

‘Nu va putea orice întreprindere să facă un astfel de import, ci doar cele care obțin această licență și care vor demonstra că au capacitatea de a face tot ceea ce este necesar ca aceste produse care intră în Uniunea Europeană să respecte același standard de calitate’, a spus Daniel Buda.

Eurodeputatul a cerut, de asemenea, să se renunțe la ipocrizie în ceea ce privește invadarea pieței UE de volume imense de mărfuri.

‘Vă dau un exemplu pe carnea de vită. Noi astăzi importăm în Uniunea Europeană 206.000 de tone anual. Contigentul tarifar care va fi exceptat de la actualele cote de impozitare sau de taxare este de 99.000 de tone, dar această cantitate de 99.000 de tone va intra pe parcursul a 5 ani de zile. Adică dacă noi importăm anul acesta 206.000 de tone, 19.800 vor intra anual pe parcurs celor 5 ani de zile, la o cotă tarifară de 7,5%’, a explicat el.

În același timp, Buda a avertizat că toți cei care afirmă că România nu are capacitatea de a efectua controalele necesare ale mărfurilor care intră în țară pun sub semnul întrebării apartenența României la spațiul Schengen.

‘Noi suntem membri în Schengen, nu de multă vreme. Am fost ținuți în afara spațiului Schengen, nemeritat, vreo 11 ani de zile de la momentul, spuneam noi, îndeplinirii condiționalităților tehnice pentru a garanta securitatea frontierelor. Or nu cred că putem să venim astăzi să spunem în spațiul public, fără să existe un risc major, da, pentru noi, că nu avem capacitatea de control. Păi dacă nu ai capacitate de control și o clamezi astăzi în spațiul public, înseamnă că tu ai intrat în mod ilegal în spațiul Schengen și ne putem trezi, și vă spun asta că se discută aceste chestiune, adică pe coridoare se mai vorbește despre astfel de lucruri, că s-ar putea să avem controale la frontieră’, a avertizat Buda.