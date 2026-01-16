Bulgaria a încheiat 2025 cu o rată a inflației de 5%

Rata anuală a inflației în Bulgaria s-a situat la 5% în decembrie, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică, de la 5,2% luna precedentă, informează publicația The Sofia Globe.

De asemenea, inflația lunară s-a situat la 0,1% în decembrie, după un declin de 0,3% al prețurilor produselor nealimentare și o creștere de 0,7% a prețurilor serviciilor, în timp ce prețurile alimentelor nu s-au modificat față de luna precedentă.

Comparativ cu decembrie 2024, prețurile alimentelor au crescut 5,6%, cele ale produselor nealimentare cu 1,2% și ale serviciilor cu 7,6%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), un indicator pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale UE, s-a situat la 3,5% în decembrie, în scădere de la 3,7% luna precedentă.

În decembrie, prețurile alimentelor și băuturilor răcoritoare au crescut în ritm anual cu 6,1%, în timp ce pe segmentul ‘utilități și locuințe’ avansul a fost de 7,9%, iar la transport au fost cu 0,2% mai scăzute față de perioada similară din 2024. Cele trei categorii sunt responsabile pentru 45,7% din coșul IPC.

Săptămâna aceasta, Banca Mondială și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea economică a Bulgariei în 2025, 2026 și 2027.

În prezent, Banca Mondială estimează că produsul intern brut (PIB) al Bulgariei a crescut cu 3% în 2025. Comparativ cu prognoza din luna iunie 2025, previziunile au fost revizuite în creștere cu un punct procentual.

Pentru 2026, Banca Mondială se așteaptă ca economia bulgară să crească cu 2,9%, față de 2,2% cât prognoza în iunie, o revizuire în creștere cu 0,7 puncte procentuale.

Pentru 2027, Banca Mondială prognozează pentru Bulgaria o creștere economică de 3,1%, din nou cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea de 2,4% din iunie anul trecut.

Anterior, Banca Națională a Bulgariei (BNB) anunțase că se așteaptă ca avansul real al PIB-ului Bulgariei să ajungă la 3,2% în 2025, înainte de a scădea ușor la 3,1% în 2026 și 2027. În prognoza sa din iunie 2025, banca centrală a proiectat o creștere reală a PIB-ului de 2,9% în 2025 și de 2,7% în 2026 și 2027.