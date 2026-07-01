Bulgaria: Prețul gazelor naturale va crește cu 5,84% în iulie

Comisia de reglementare în domeniul energiei și apei din Bulgaria (EWRC) a stabilit prețul gazelor naturale în iulie la 37,70 euro per megawatt-oră (MWh), excluzând accesul, distribuția, accizele și TVA, informează Novinite.

Nivelul aprobat reprezintă o creștere de 5,84% față de iunie.

Conform deciziei, Bulgargaz EAD va aproviziona cu gaze naturale la acest preț furnizorii finali și producătorii autorizați de energie termică. În pofida avansului lunar, prețurile rămân competitive atât pentru gospodării cât și pentru companii, a precizat EWRC.

Instituția a indicat că prețul reglementat este cu aproximativ patru euro per megawatt-oră mai mic față de cotațiile de piețele internaționale. Datele recente arată că la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures la gaze naturale se tranzacționau la aproximativ 41-42 euro pentru un megawatt-oră (MWh), un nivel mai ridicat decât în Bulgaria, unde la hub-ul de gaze din Balcani prețul varia între 39 și 42 euro per MWh.

Previziunile Bulgargaz sugerează că prețul reglementat pe piața internă nu va depăși probabil 40 euro per MWh, până la finalul anului, pe fondul atenuării tensiunilor din Golf.

Bulgargaz a arătat că structura prețului la gaze continuă să beneficieze de pe urma contractelor pe termen lung, în special cel cu Azerbaidjan, care rămâne o componentă cheie a livrărilor către Bulgaria prin interconectorul IGB (dintre Grecia și Bulgaria). De asemenea, compania achiziționează gaze naturale lichefiate (GNL) de la traderii internaționali.