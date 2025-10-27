Bușoi (Ministerul Energiei): Fără prețuri competitive la energie va fi extrem de dificil să asigurăm suportul populației pentru tranziția verde

România poate fi un furnizor important de securitate energetică, dar fără prețuri competitive la energie va fi extrem de dificil să asigurăm suportul populației și al decidenților politici pentru tranziția la o economie verde, a declarat, luni, într-o conferință de specialitate, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

‘Pentru că energia a fost amintită și sigur proiectele în energie pot fi extrem de importante în contextul economiei circulare și în contextul Green Deal, Pactului Verde European și al transformării pe care Uniunea Europeană încearcă o facă până în 2050, cu obiective ambițioase în 2030, vreau să vă informez că există o determinare puternică a Ministerului Energiei să facă parte din tot acest proces. Suntem deplin aliniați cu obiectivele europene, susținem masiv sursele curate, regenerabile, de producere de energie, în principal de electricitate. Ministerul Energiei, cu bani europeni, fie că vorbim de PNRR, fie că ne referim la Fondul pentru modernizare, a susținut și va susține în continuare capacități de producție din energie regenerabilă, în principiu, evident solar și eolian, dar nu numai. Am avut scheme de susținere a investițiilor inițiale, parte din Capex, atât din PNRR, cât și din Fondul de modernizare pentru investitori privați. În cazul Fondului de modernizare pentru Unități Administrativ-Teritoriale sau instituții publice, vorbim de partea de auto-consum. Am lansat deja cu mult succes două apeluri de proiecte pentru contractele pentru diferență, acolo unde oferim un preț stabil pentru următorii 15 ani pentru investițiile în energie regenerabilă. În paralel, avem proiectul strategic Neptun Deep – gaz natural din Marea Neagră. Gazul nu este o sursă regenerabilă, evident, dar este un instrument pentru tranziție și pentru închiderea, nu și renunțarea la cărbune în toată Uniunea Europeană și cu atât mai mult în România’, a explicat Bușoi.

În viziunea demnitarului, securitatea energetică și prețurile la energie sunt două probleme ce trebuie rezolvate atunci când se vorbește despre economia ‘verde’.

‘Putem fi un provider important de securitate energetică, pentru că, dincolo de decarbonizare, de economia ‘verde’, mai sunt cel puțin două chestiuni extrem de importante dacă privim din perspectiva energiei: securitatea energetică și prețurile la energie. Fără prețuri competitive și fără a face în așa fel încât prețurile să scadă, va fi extrem de dificil să asigurăm suportul populației și al decidenților politici pentru tranziția ‘verde’. Evident, pentru perioada de tranziție, sursa Neptun Deep – sursa Mării Negre de gaz natural – este extrem de importantă. Ultimul proiect strategic pe care îl avem în vedere este cel al investițiilor în energia nucleară, o sursă care ne ajută să atingem țintele decarbonizării, care ne asigură o continuitate a surselor de electricitate și securitatea aprovizionării. Dincolo de refurbishmentul Unității 1 de la Cernavodă, construcția unităților 3 și 4, reactoare clasice, avem și proiectul reactoarelor mici și modulare de la Doicești, în parteneriat cu Statele Unite ale Americii’, a subliniat oficialul din Ministerul Energiei.

Potrivit sursei citate, România deține o sursă de energie ce nu a fost încă explorată: deșeurile municipale.

‘De asemenea, există o sursă de energie pe care România n-a explorat-o foarte mult și știu că este interes în piață, cea a deșeurilor municipale. Am văzut că au fost unele inițiative de a folosi aceste deșeuri în scopul producerii de energie. Este o sursă folosită în alte țări ale lumii și chiar în alte țări europene. Știu că mereu modelul italian este dat ca exemplu, pentru că au reușit să dezvolte niște tehnologii și să rezolve probleme ale unor municipalități, integrând în același timp în conceptul de economie circulară deșeurile municipale, gunoiul produs și colectat în medii și mari municipii. Ministerul Energiei nu interferează direct cu partea de colectare, de reciclare a deșeurilor, dar evident ca parte a Guvernului României și, uneori, ca minister avizator pentru anumite acte normative, înțelegem și noi pe deplin valoarea și rolul încă neexploatat pe deplin al deșeurilor. Vă reasigur de determinarea Ministerului Energiei de a fi parte la acest proiect, cu competențele și implicarea pe care o poate avea’, a punctat Cristian Bușoi.

Publicația CursDeGuvernare (CDG) a organizat, luni, conferința cu tema ‘Economia circulară – un as în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național’.