Buzoianu: Am depus plângere penală împotriva dezinformărilor cu privire la securitatea națională

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a depus luni plângere penală împotriva dezinformărilor cu privire la dărâmarea barajelor.

‘Vreau să menționez faptul că am reușit să depunem astăzi plângere penală împotriva dezinformărilor cu privire la securitatea națională, adică cu privire la baraje, o serie de dezinformări care au privit fie dărâmarea barajelor, fie, mă rog, minciuni care au ajuns la populație și aceste domenii de securitate națională nu mai pot fi luate în derâdere, așa cum au fost făcute. De altfel, am văzut și decizia CNA de zilele acestea, care a amendat deja posturi TV pentru faptul că au perpetuat niște informații absolut false cu privire la infrastructură critică împotriva inundațiilor’, a afirmat Buzoianu, după dezbaterea ”Ora Guvernului”.

Dezbaterea a fost organizată la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, sub genericul ‘Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru blocarea investițiilor strategice ale statului român – cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara’.

Ea a precizat că plângerea penală nu vizează anumite persoane, ci o campanie care este realizată în mediul online.

‘Sunt niște plângeri penale făcute cu privire la o campanie inautentică care a fost realizată în mediul online și nu am identificat efectiv persoanele care fac obiectul acestei plângeri. Am identificat mai degrabă campania care a fost realizată’, a subliniat ministrul Mediului.

Aceasta a scris luni pe pagina sa de Facebook că postul de televiziune Realitatea TV a fost sancționat ‘pentru minciunile de 2 lei că aș fi blocat realizarea a 11 baraje și as lăsa oamenii fără apă’.

‘CNA a sancționat Realitatea TV pentru minciunile de 2 lei că aș fi blocat realizarea a 11 baraje și as lăsa oamenii fără apă. Da, este vorba de o amendă derizorie (și legea e strâmbă aici), dar e important un lucru simplu: scrie negru pe alb că Realitatea TV a încălcat legea. Să fie foarte clar. Voi continua să urmez toate căile legale civile, administrative și penale, acolo unde este cazul, în lupta contra fake news-urilor. România se va face bine când șmecherii și conectații la grupurile de interes nu vor mai putea manipula mii de români fără să suporte consecințele legale’, a notat Buzoianu. A