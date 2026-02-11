Buzoianu: Aproape un miliard de euro vor fi investiți din PNRR în apă-canal

Guvernul se pregătește să investească aproape un miliard de euro în apă-canal din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat, marți, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, la Gala Excelenței în Industria Apei organizată de Asociația Română a Apei (ARA).

‘Anul acesta ne pregătim să investim aproape un miliard în apă-canal din PNRR. Vom mai lansa, sperăm, în urma negocierilor pe buget, inclusiv din Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), astfel de proiecte. Suntem unul dintre ministerele care au inclusiv un jalon cheie anul acesta de îndeplinit privind managementul apei și finanțarea infrastructurii împotriva inundațiilor. Acest mecanism va fi primul fond național gândit pe termen multianual care să susțină infrastructura împotriva inundațiilor’, a spus Buzoianu.

Potrivit acesteia, o analiză a Băncii Mondiale referitoare la infrastructura împotriva inundațiilor arată cu sunt necesare peste 33 de miliarde de lei în următorii 15 ani, ‘în scenariul cel mai restrictiv privind lucrările absolut esențiale pentru a putea fi în siguranță comunitățile’.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor a adăugat că sunt necesare, totodată, strategii multianuale în domeniul apei și a apelor uzate.

Guvernul a aprobat, în decembrie 2025, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanțate inițial prin PNRR și aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană. Aceste investiții vor fi preluate în finanțare de Administrația Fondului pentru Mediu, asigurându-se că lucrările începute nu se opresc, iar comunitățile locale nu pierd proiectele esențiale pentru infrastructura de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor.

Administrația Fondului pentru Mediu va asigura finanțarea proiectelor preluate în limita unui buget estimat la 4,34 miliarde lei, astfel încât peste 500 de proiecte să poată continua fără întreruperi.

Asociația Română a Apei a organizat, marți, cea de-a doua Gală a Excelenței în Industria Apei, un eveniment dedicat recunoașterii performanței, inovației și leadershipului din sectorul apei și apei uzate din România.

Gala Excelenței în Industria Apei este ceremonia emblematică a ARA și reunește operatori de apă și canalizare, lideri din industrie, experți, furnizori de tehnologie, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor publice. Evenimentul evidențiază proiecte și inițiative care contribuie la modernizarea infrastructurii, creșterea calității serviciilor, sustenabilitate și reziliență climatică. Gala își propune să aducă în prim-plan oamenii și organizațiile care, prin profesionalism și responsabilitate, modelează viitorul acestui sector strategic.

Asociația Română a Apei, înființată în 1995, este organismul profesional național care reprezintă sectorul de apă și apă uzată din România și funcționează ca platformă centrală de dialog, schimb de cunoștințe și reprezentare la nivel național și internațional.