Peste 300 de oferte au fost depuse pentru 58 de subsectoare de plajă din Năvodari, o participare record, a anunțat luni ministra Mediului, Diana Buzoianu.

‘Avem participare record la licitația pentru plajele din Năvodari! Peste 300 de oferte depuse pentru 58 de subsectoare de plajă! Credeți că asta vine doar cu oameni fericiți? Evident că nu. Avem deja plângeri prealabile împotriva acestor licitații. Nu e întâmplător că au avut curajul să se înscrie atâția operatori economici. Așa arată când caietele de sarcini sunt realizate ca urmare a consultării de piață. Când crești transparența asupra procesului. Când crești competiția, lăsând mai multe categorii de operatori economici să participe la licitație. Când spargi monopoluri/ cartelurile și nu mai pot unii câștiga indiferent de ce scriu în oferte, căci toate criteriile le dădeau câștig de cauză doar dacă se ridicau din pat dimineața și depuneau o ofertă’, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Buzoianu a arătat că, în caietul de sarcini, au fost introduse criterii noi, care pun accent pe protecția mediului (curățenie, colectare selectivă, protecție fonică), accesul real la mare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, capacitatea economică și experiența relevantă anterioară și infrastructura sustenabilă – umbrire naturală, impact minim asupra mediului, facilități sanitare obligatorii.

Pentru prima dată a fost introdusă și o componentă de inovație, respectiv cabine cu dozare automată de loțiune SPF, integrare digitală și energie cu impact redus sau regenerabilă.

‘Există deja plângeri prealabile împotriva documentației de licitație. Haideți să vă dau două exemple de firme care sunt tare supărate în zona de litoral că am adus lumină în licitațiile de plaje: Holiday Vox SRL, o firmă din domeniul hotelier care a câștigat în anii trecuți licitații pe plajele din Năvodari, care a fost sancționată de ABA Dobrogea Litoral în anul 2025 pentru construcții ilegale și a fost sancționată și de ANPC, tot în 2025 – printre altele, nu avea autorizație de funcționare pentru unitățile verificate de inspectori (conform comunicatului ANPC). Este supărată tare și firma Rentalplace SRL ai cărei administratori declarau public, anul trecut, conform informațiilor publice care sunt la un click distanță pentru oricine, că au pus ilegal sute de sezlonguri pe plajele din Vama Veche, că doar ‘așa au făcut și alții’. Trageți voi concluziile. Noi continuăm să luptăm pentru transparență și licitații publice corecte, pe bune realizate, nu pentru grupuri de interese care își imaginează că plajele sunt moșiile lor’, a subliniat ministra Mediului.