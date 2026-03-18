Buzoianu: Economia circulară este un subiect care nu mai ține doar de mediu, în secolul 21

Economia circulară este unul dintre subiectele care nu mai ține doar de mediu în secolul 21, vorbim despre securitatea economică, a declarat, miercuri, la evenimentul Resource Recovery Summit 2026, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

‘Economia circulară este unul dintre subiectele care, de fapt, nici nu mai ține doar de mediu în secolul 21, în anul 2026. Vorbim despre securitatea economică. Aici vine, de fapt, responsabilitatea noastră: să ne asigurăm că materiale de care avem nevoie sunt refolosite, pentru că, în momentul de față, România nu mai face față, de fapt toată planeta, la modul în care au fost exploatate resursele naturale. Atunci, trebuie să găsim neapărat și soluții, inclusiv pentru a ne dezvolta economic, dar în același timp și pentru a fi sigur pentru generațiile viitoare. Ne bucurăm că România este un exemplu de bune practici. Știm că sistemul nostru de garanție-returnare este un sistem care este o poveste de succes, care a pornit de la un risc și atunci când a fost lansat s-a spus peste tot că nu se va putea face. Iată că, după trei ani de zile de amânări, în care tot timpul s-a cerut amânarea pentru că nu se putea implementa acest proiect, am ajuns în punctul în care, după mai bine de un an de zile de implementare, deja avem peste 80% colectare. Și ce a pornit ca fiind un vis sau ce a pornit ca fiind o promisiune, astăzi este un rezultat concret, care poate să fie îmbunătățit, bineînțeles, pentru că suntem întotdeauna ambițioși. Ne uităm la cum putem să creștem SGR-ul, cum putem să creștem tipurile de ambalaje care pot fi folosite, colectate prin acest sistem’, a afirmat Buzoianu.

Potrivit sursei citate, un alt obiectiv al sistemului se referă la dezvoltarea infrastructurii la nivel rural.

‘Ne uităm să vedem cum putem să aducem tehnologii de secol 21, cum ar fi plata electronică din acest sistem. Ne uităm, de asemenea, să putem să creștem infrastructura în zona rurală. Sunt convinsă că, în absolut toate statele, există provocări cu privire la sistemele SGR. Este de datoria noastră să ne unim forțele, să găsim împreună soluțiile, pentru că, de altfel, provocarea cu care ne confruntăm este una comună la nivel internațional, nu doar la nivel european sau la nivel național’, a apreciat Diana Buzoianu.

Guvernul României, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), organizează miercuri evenimentul Resource Recovery Summit 2026, în colaborare cu Asociația Green Revolution și cu sprijinul Envipco și RetuRo.