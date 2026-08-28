Călătoriile în străinătate ale bulgarilor au crescut cu 3,1% în iulie, vizitele străinilor în Bulgaria au scăzut cu 1,2%

Călătoriile rezidenților bulgari în străinătate au totalizat 1.037.700 în luna iulie 2026, în creștere cu 3,1% față de iulie 2025, conform datelor preliminare publicate joi de Institutul Național de Statistică, transmite BTA.

Călătoriile pentru vacanță și recreere au crescut cu 4,2% în ritm anual, iar cele în alte scopuri cu 4%, în timp ce călătoriile de afaceri au scăzut cu 2,4%.

Vizitele rezidenților străini în Bulgaria au totalizat 1.979.700 în iulie 2026, în scădere cu 1,2% față de aceeași lună a anului precedent. Vizitele în scop de vacanță și recreere au scăzut cu 2,7%, în timp ce vizitele de afaceri și călătoriile în alte scopuri au crescut cu 1,7%, respectiv cu 0,1%. Tranzitul prin Bulgaria a reprezentat 37,5% sau 743.100 din totalul vizitelor străinilor.

În luna iulie 2025, bulgarii au efectuat 1.006.300 de călătorii în străinătate, în creștere cu 16,8% față de iulie 2024. La acea dată, s-au înregistrat creșteri la toate categoriile de călătorii. Vizitele străinilor în Bulgaria în iulie 2025 au totalizat 2.004.700, în urcare cu 5,6% față de anul precedent, cu creșteri la toate categoriile de călătorii. Numărul de călătorii în scop de tranzit a fost de 730.800.

În luna iulie a acestui an, cel mai multe călătorii ale rezidenților bulgari au fost efectuate în Grecia, 263.900; Turcia, 261.200; România, 95.800; Germania, 58.400; Serbia, 56.000; Italia, 40.800; Franța, 35.700; Macedonia de Nord, 33.300; Austria, 32.600 și Spania, 31.800.

Călătoriile de vacanță și recreere au reprezentat cea mai mare pondere din totalul călătoriilor rezidenților bulgari în străinătate, 49,5%, urmate de călătoriile în alte scopuri, 35,8%, și călătoriile de afaceri, 14,7%.

Cel mai mare număr de vizite în Bulgaria au fost efectuate de rezidenții din Turcia, 312.700; România, 301.200; Ucraina, 202.100; Germania, 163.500; Polonia, 109.200; Serbia, 101.300; Grecia, 95.100; Cehia, 67.700; Regatul Unit, 55.200 și Țările de Jos, 50.800.

Cetățenii UE au efectuat 54,4% din totalul vizitelor străinilor în Bulgaria, sau 1.077.600, rezidenții români având cea mai mare pondere. Vizitatorii din alte țări europene au totalizat 740.700 sau 37,4% din totalul vizitelor străine. Turcii au reprezentat cel mai mare număr din acest grup, cu 312.700 vizite.

Vizitele în scop de vacanță și recreere au reprezentat 51% din totalul vizitelor străine în Bulgaria, urmate de călătoriile în alte scopuri, 43,2%, și călătoriile în interes de afaceri, 5,8%.

Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție asupra textului, în conformitate cu acordul de colaborare dintre cele două agenții.