Canada intenţionează să anunţe la summitul NATO că 10 ţări susţin înfiinţarea unei bănci internaţionale pentru apărare

Canada intenţionează să anunţe la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia că 10 ţări sunt gata să fondeze o bancă internaţională pentru investiţii în apărare, a declarat pentru Reuters principalul negociator canadian.

Prim-ministrul canadian Mark Carney promovează Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă (DSRB) ca parte a apelului său din acest an pentru o alianţă a „puterilor medii” menită să combată ceea ce el consideră a fi fragmentarea ordinii mondiale tradiţionale conduse de SUA.

„Ne-am stabilit summitul NATO ca termen limită… Ceea ce ne propunem să anunţăm este lista membrilor fondatori”, a declarat într-un interviu Isabelle Hudon, principalul negociator al Canadei în lansarea iniţiativei multilaterale şi director general al Băncii de Dezvoltare a Afacerilor din Canada.

Scopul băncii este de a consolida apărarea ţărilor aliate prin strângerea a până la 100 de miliarde de lire sterline (133 de miliarde de dolari) sub formă de finanţare ieftină.

Hudon a afirmat că lista iniţială de ţări va fi probabil alcătuită exclusiv din ţări europene, în afară de Canada, dar a refuzat să le numească. Ea a precizat că anunţul nu este garantat şi depinde de negocierile finale cu aliaţii, inclusiv în ceea ce priveşte angajamentele lor de capital, dar a spus că proiectul are un avânt.

„Prim-ministrul meu a spus că nu ar trebui să urmărim perfecţiunea înainte de a lansa această iniţiativă, că ar trebui să mobilizăm ţările care sunt gata să fie numite membri fondatori, iar apoi aderarea va rămâne deschisă”, a spus Hudon.

Soarta proiectului rămâne incertă fără sprijinul unor ţări esenţiale pentru obţinerea unui rating de credit triplu A.

DSRB a purtat discuţii productive cu Coreea de Sud şi există o şansă de 50-50 ca aceasta să adere, eventual mai târziu, a spus Hudon, adăugând că nicio altă ţară din G7 nu este pe punctul de a se alătura, deocamdată.

Ministerul Finanţelor din Coreea de Sud a declarat anterior pentru Reuters că analizează propunerea, iar preşedintele sud-coreean este invitat la summit.

„Încercăm să pregătim ceva pentru summitul NATO, dar există multe variabile”, a spus John Fragos, secretar de presă al ministrului finanţelor din Canada, adăugând că meritele băncii sunt „pe larg înţelese”.

OBSTACOLE POTENŢIALE

Până în prezent, Canada a fost susţinută public doar de Luxemburg, care va deveni sediul european al băncii. Carney a declarat vineri că „o masă critică” de ţări intenţionează să adere, fără a le numi.

„Ankara va fi un punct de referinţă important pentru a vedea dacă există un impuls suficient de puternic pentru ca această idee să funcţioneze”, a spus Linus Terhorst, analist la institutul de cercetare în domeniul apărării Royal United Services Institute.

Proiectul se confruntă cu posibile obstacole în Europa, întrucât concurează cu iniţiative de apărare precum programul SAFE al Uniunii Europene.

DSRB solicită ţărilor-ancoră să contribuie proporţional cu dimensiunea economiilor lor, a spus Hudon. „Capitalul este partea cea mai dificilă a deciziei”, a adăugat ea.

Contribuţiile proporţionale ar putea duce la o contribuţie a Canadei de până la 1,5 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), în timp ce ţările mai mici ar plăti între 500 de milioane şi 750 de milioane de euro, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul.

Marea Britanie s-a opus aderării la DSRB – preferând să-şi continue propriul proiect de finanţare a apărării, cunoscut sub numele de MDM, împreună cu Ţările de Jos şi Finlanda – dar a explorat posibilităţile de aliniere sau fuziune cu DSRB, au declarat două surse.

Carney a declarat vineri reporterilor că aşteaptă cu interes să discute despre bancă cu viitorul prim-ministru britanic. Fostul primar al oraşului Manchester, Andy Burnham, este favoritul pentru a-l înlocui pe Keir Starmer. Burnham nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta.

„Suntem în dialog constant cu Londra, iar Londra ⁠astăzi înseamnă… diverse părţi interesate”, a spus Hudon.

Germania s-a distanţat, de asemenea, anterior, dar un purtător de cuvânt al Ministerului Finanţelor a declarat că, între timp, s-a alăturat discuţiilor privind DSRB în calitate de observator şi analizează rezultatul acestora.

Italia, ţară membră a G7, precum şi Spania, Turcia, Belgia şi Ucraina, au analizat propunerile, au afirmat mai multe surse. Acestea au refuzat să-şi dezvăluie identitatea, deoarece discutau informaţii confidenţiale. Ministerul de Externe al Turciei nu a comentat imediat cu privire la participarea sa, dar surse au afirmat că Ankara este interesată.

Olanda a declarat că nu participă, un purtător de cuvânt al guvernului precizând că ţara este pe deplin concentrată asupra iniţiativei sale MDM împreună cu Marea Britanie şi Finlanda.

INIŢIATIVE CONCURENTE

Un grup format din foşti consilieri de securitate ai NATO, foşti ofiţeri de rang înalt şi bancheri a propus înfiinţarea DSRB în 2024.

Ţările membre ale NATO şi aliaţii acestora se confruntă cu cerinţe crescânde în domeniul apărării, legate de războiul din Ucraina, de tensiunile tot mai mari cu Rusia şi de îngrijorările privind expansiunea militară a Chinei.

Liderii NATO au convenit în iunie 2025 să aloce 5% din PIB pentru investiţii în domeniul apărării şi securităţii până în 2035.

Hudon a declarat că este puţin probabil să anunţe săptămâna viitoare oraşul gazdă pentru DSRB, având în vedere că sunt cinci oraşe în cursă – Toronto, Montreal, Ottawa, Halifax şi Vancouver