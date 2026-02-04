Capitalizarea bursieră a Walmart atinge pentru prima dată 1.000 de miliarde de dolari

Walmart devine primul retailer care a ajuns la o capitalizare de piață de 1.000 de miliarde de dolari marți, după raliul parcurs într-un an și în urma căruia acțiunile au crescut cu aproape 26%, transmite Reuters.

Cea mai recentă performanță a companiei vine la doar două săptămâni după ce Walmart a înlocuit producătorul britanic de medicamente AstraZeneca în indicele Nasdaq-100 al Bursei de la New York, unde sunt listate cele mai valoroase companii nefinanciare.

Compania cu sediul în Bentonville, Arkansas, se bazează pe consumatorii mai bogați care aleg comoditatea livrărilor mai rapide și cumpără de la retailer bunurile neesențiale, cum ar fi îmbrăcămintea și mobilierul.

Gospodăriile din SUA, în special cele cu venituri medii și scăzute, sunt de câtva timp sub presiune financiară din cauza inflației persistente și a înăspririi pieței muncii. Taxele vamale și incertitudinile legate de recentul blocaj guvernamental au afectat de asemenea cheltuielile.

În pofida acestui fundal dificil, acțiunile Walmart au depășit creșterea de 16% a indicelui S&P 500.