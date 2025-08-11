Capitalizarea totală a pieței criptoactivelor atinge un nivel record, de peste 4 trilioane de dolari

Capitalizarea totală a pieței criptoactivelor atinge un nivel record, de 4,02 trilioane de dolari, în contextul în care Trump deschide planurile de pensie private către cripto, potrivit unei analize realizată de eToro.

„Pieţele cripto au avansat de la minimele recente, bitcoin fiind pe punctul de a stabili un nou record istoric, după ce preşedintele Trump a semnat săptămâna trecută un decret care permite planurilor de pensii private de tip 401(k) să investească în criptoactive, marcând un alt pas înainte către adoptarea pe scară largă a criptoactivelor în Statele Unite. Intrările de capital în fondurile ETF de tip spot pentru bitcoin şi ethereum au revenit, de asemenea, după o scurtă perioadă de ieşiri”, relevă analiza.

Conform sursei citate, datele economice din SUA mai slabe decât aşteptările pieţei au stimulat convingerea investitorilor că Rezerva Federală va reduce rata dobânzii cu 25 de puncte de bază la şedinţa din septembrie, ceea ce va ajuta şi preţurile activelor.

„Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor se află în prezent la un nivel record de 4,02 trilioane de dolari. În această săptămână, vom avea parte de publicarea celor mai recente date privind inflaţia reflectate de indicele preţurilor de consum (IPC) şi de indicele preţurilor de producţie (IPP) din SUA, precum şi datele privind vânzările cu amănuntul. Nişte date privind inflaţia mai mici decât previziunile şi vânzări cu amănuntul mai slabe ar putea fi pozitive pentru preţurile criptoactivelor, întrucât investitorii anticipează reducerea ratelor dobânzii cheie de către Fed la următoarea şedinţă şi ar putea începe să ia în calcul reduceri mai mari de 25 de puncte de bază. Acest lucru ar putea determina o creştere suplimentară a preţurilor criptoactivelor şi o creştere a capitalizării totale a pieţei. Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla”, spun analiştii eToro.

Cele mai importante evoluţii indică faptul că Lido (LDO) a fost una dintre cele mai dinamice criptomonede săptămâna trecută, înregistrând o creştere de 60% pe fondul continuării tendinţei ascendente din ecosistemul Ethereum.

Lido este o organizaţie autonomă descentralizată care simplifică participarea la staking pentru persoanele fizice din reţeaua Ethereum, permiţând utilizatorilor să-şi pună în comun ethereum-ul şi să-l folosească la staking pe blockchain fără a fi nevoie să opereze propriile noduri.

Alte criptoactive din ecosistemul Ethereum, precum AERO, PENDLE şi LINK, au înregistrat creşteri de două cifre, cu 52%, 33% şi, respectiv, 32%.