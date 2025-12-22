CEO-ul Stellantis avertizează că investiţiile în Europa sunt puse în pericol de noul pachet auto al UE

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că noul pachet de măsuri pentru industria auto, prezentat săptămâna aceasta de Uniunea Europeană, pune în pericol investiţiile producătorilor în regiune, potrivit unui interviu acordat Financial Times.

Comisia Europeană a anunţat marţi un set de propuneri care include renunţarea la interdicţia de facto privind vânzarea de maşini noi cu motoare cu combustie internă din 2035, o decizie care a divizat puternic industria auto.

”Nu există niciuna dintre măsurile urgente necesare pentru a readuce sectorul auto european pe creştere”, a spus Filosa.

”Fără creştere, devine foarte dificil să te gândeşti la investiţii suplimentare”, a adăugat el.

Şeful Stellantis a avertizat că, în lipsa unor investiţii noi, va fi greu de construit un lanţ de aprovizionare rezilient, esenţial pentru locurile de muncă din Europa, prosperitatea economică şi securitatea continentului.

Într-un comunicat oficial publicat după anunţarea propunerilor europene, Stellantis a transmis că pachetul UE nu abordează provocări-cheie ale industriei, printre care lipsa unei foi de parcurs clare pentru vehiculele comerciale uşoare şi insuficienta flexibilitate privind ţintele de emisii stabilite pentru 2030 în cazul autoturismelor.

Declaraţiile vin într-un moment de presiune tot mai mare asupra producătorilor auto europeni, confruntaţi simultan cu tranziţia costisitoare către electrificare, concurenţa companiilor chineze şi incertitudinile legate de politicile industriale şi de mediu ale Uniunii Europene.