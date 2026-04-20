CFA România: Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii reale economiei

Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii reale economiei prin venituri importante la bugetul de stat, atât prin vânzarea de acțiuni, cât și prin taxe pe câștiguri și dividende, fără ca statul să piardă controlul asupra companiilor, apreciază Asociația CFA România, într-un punct de vedere transmis, luni, AGERPRES.

Asociația CFA România, organizație a profesioniștilor în investiții, a realizat și lansat studiul ”Listarea la Bursa de Valori București a unor pachete minoritare din companiile de stat”.

Studiul evidențiază că listarea la bursă duce la mai multă transparență și bună guvernanță și la o administrare mai bună a companiilor.

”Listarea unor pachete minoritare aduce mai multă transparență, dar nu conduce la pierderea controlului decizional al statului în companii. Regulile de raportare devin mai stricte, se asigură mai multă vizibilitate asupra deciziilor și costurilor care devin mai greu de influențat politic. În același timp, companiile listate tind să fie mai eficiente și mai profitabile, lucru validat de rezultatele studiului menționat”, arată organizația.

Potrivit acesteia, un alt avantaj important este dezvoltarea pieței de capital din România. Prin listare, mai mulți investitori – inclusiv fondurile de pensii – pot investi în aceste companii, ceea ce ajută economia să crească și valorifică mai bine economiile existente în țară.

”Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat reprezintă o oportunitate pentru România de a crește transparența și responsabilitatea în administrarea acestora, precum și de a atrage investitori, fără a pierde controlul asupra companiilor. Statul va rămâne acționar majoritar și va continua să dețină controlul decizional asupra administrării acestora. În același timp, această măsură generează venituri suplimentare la buget și contribuie la dezvoltarea pieței de capital din România”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

Studiul evidențiază, în opinia autorilor, faptul că listarea unor participații minoritare generează venituri bugetare atât prin vânzarea de acțiuni, cât și prin efecte secundare benefice: taxe și impozite suplimentare pe câștiguri de capital și dividende, aplicabile investitorilor minoritari; sume directe la buget – listarea suplimentară a unor pachete minoritare din companii deja listate, precum Hidroelectrica, Romgaz sau Nuclearelectrica, poate aduce miliarde de lei la buget, fără ca statul să își piardă poziția de control; fondurile de pensii administrate privat – investitori instituționali stabili și activi – contribuie la dezvoltarea pieței de capital și susțin economia reală prin plasamente în acțiuni ale companiilor de stat.

Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute și are peste 270 de membri. Profesioniștii care sunt membri ai Asociației CFA România lucrează pentru instituții de reglementare, instituții supranaționale, instituții bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță, sectorul public, instituții de învățământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.