ChatGPT va avea grupuri de discuţii

OpenAI a început să testeze o funcţie care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei şi cu ChatGPT.

Bazată de proaspăt lansatul model GPT-5.1, noua facilitate seamănă cu grupurile de discuţii din aplicaţiile clasice de comunicare, doar că la discuţii participă şi ChatGPT.

Conform producătorului, utilizatorii pot discuta între ei ca în mod obişnuit, în vreme ce chatbot-ul va urmării discuţiile şi va decide când este cazul să intervină şi când nu.

ChatGPT poate interveni în discuţii în funcţie de context şi poate reacţiona la mesaje cu emoji-uri, pentru a-şi arăta aprecierea.

Dincolo de intervenţiile automate, chatbot-ul poate fi invocat şi manual de participanţi, prin menţionarea scrisă a numelui @ChatGPT.

OpenAI dă asigurări că limitele de utilizare aferente planurilor folosite de fiecare utilizator sunt calculate doar în funcţie de răspunsurile date de chatbot.

Compania promovează grupurile de discuţii cu ChatGPT ca o funcţionalitate de colaborare, în care până la 20 de utilizatori pot lucra pe teme comune.

Pentru început, această facilitate este testată în Japonia, Coreea de Sub, Taiwan şi Noua Zeelandă.