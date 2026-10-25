Cheltuielile pentru centrele de date vor ajunge la 2.100 de miliarde de dolari în 2028

Cheltuielile globale pentru centrele de date ar urma să ajungă la 1.000 de miliarde de dolari în 2026 și se vor dubla până la 2.100 de miliarde de dolari la nivelul anului 2028, fiind impulsionate de cererea tot mai mare pentru serviciile de inteligență artificială (AI), au estimat analiștii de la BofA Global Research într-un raport publicat vineri, transmite Reuters.
Investițiile în centrele de date au devenit o sursă de venituri care cresc rapid pentru companiile industriale care produc generatoare, echipamente de construcții, comutatoare și sisteme de răcire.
Piața centrelor de date, evaluată la 275 de miliarde de dolari în 2022, ar putea ajunge la 2.930 de miliarde de dolari până în 2030, potrivit analiștilor de la BofA. Inteligența artificială este considerată principalul motor care stă în spatele acestei expansiuni, firma de brokeraj estimând că acest fenomen va genera o rată de creștere anuală compusă de 37% la nivelul întregii piețe, în perioada 2025-2030.
Producătorii de cipuri și dezvoltatorii de servere se numără printre principalii beneficiari ai extinderii centrelor de date impulsionată de Inteligența Artificială, în special în Statele Unite.
Analiștii de la BofA estimează costurile de construcție ale centrelor de date la 49 de milioane de dolari per megawatt, iar cheltuielile care au legătură cu IT-ul 78% din totalul investițiilor. În cazul centrelor de date axate pe AI (așa-numitele Neoclouds), costurile de construcție se ridică la aproximativ 57 de milioane de dolari per megawatt, însă aceste centre de date beneficiază de pe urma faptului că necesită un spațiu mai redus comparativ cu centrele de date tradiționale.
Conform estimărilor firmei de brokeraj, serverele reprezintă cea mai costisitoare componentă a centrelor de date, cu 31,4 milioane de dolari per megawatt, urmate de infrastructura de rețea, care costă 4,8 milioane de dolari per megawatt. Restul componentelor (comutatoare, echipamente de distribuție a energiei, generatoare, sisteme de alimentare de rezervă și soluții de răcire) au costuri cuprinse între 100.000 și 1,1 milioane de dolari per megawatt.