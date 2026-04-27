China critică proiectul de lege al Uniunii Europene menit să sprijine industria

China a criticat proiectul de lege al Uniunii Europene menit să întărească baza industrială a blocului comunitar, spunând că propunerea va crea obstacole în calea investițiilor și este discriminatorie pentru firmele străine, transmite DPA.

În martie, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă pentru a crește cererea de tehnologii și produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fabricate în Europa. Actul privind acceleratorul industrial (IAA) va stimula producția, va dezvolta întreprinderile și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor, a indicat Executivul comunitar.

IAA conține obstacole serioase pentru investiții și discriminare instituțională în sectoare cheie, inclusiv baterii, vehicule electrice (EV), fotovoltaice și materii prime critice, susține Ministerul Comerțului din China.

Luni, Beijingul a informat că în 24 aprilie a transmis UE preocupările și recomandările sale, avertizând că ar putea adopta măsuri de retorsiune dacă propunerile sale sunt ignorate și legea prejudiciază interesele companiilor din China.

China, un competitor major al industriei UE, va fi afectată în mod special de reglementările mai stricte privind investițiile străine directe, deoarece va fi nevoie de aprobare pentru tranzacțiile importante. Măsurile sunt menite să protejeze companiile din diverse sectoare, cum ar fi baterii, vehicule electrice, celule fotovoltaice și materii prime critice, împotriva preluărilor de către investitori din afara blocului comunitar.

Legislația ridică trei motive principale de îngrijorare: ar putea încălca reglementările internaționale, este discriminatorie pentru firmele chineze și subminează concurența echitabilă. De asemenea, ar putea încetini tranziția verde a Uniunii Europene, apreciază Ministerul Comerțului din China.

Beijing a cerut UE înlăturarea din legislație a cerințelor impuse investitorilor străini, a obligațiilor de conținut local și transferul forțat de proprietate intelectuală.

IAA urmărește să sporească crearea de valoare în UE, consolidând baza industrială în contextul creșterii concurenței neloiale la nivel mondial și al creșterii dependențelor de furnizorii din afara UE în sectoare strategice. Prin urmare, aceasta reprezintă o strategie de sprijinire a creșterii economice, a prosperității și a securității pe termen lung. În 2024, industria prelucrătoare a reprezentat 14,3% din PIB-ul UE și, prin urmare, joacă un rol vital în reziliența economică, în ciclul de viață al inovării și în structura socială a Europei. Actul stabilește un obiectiv de creștere a ponderii industriei prelucrătoare în PIB-ul UE la 20% până în 2035.

În același timp, UE rămâne una dintre cele mai deschise piețe din lume și se angajează să mențină această deschidere ca sursă esențială de putere economică și reziliență. Propunerea încurajează o mai mare reciprocitate în achizițiile publice, oferind un tratament egal țărilor care oferă întreprinderilor din UE acces la piețele lor. Pentru alte intervenții publice, în special scheme și licitații publice, partenerii pot fi incluși în domeniul de aplicare al IAA dacă au un acord de liber schimb sau o uniune vamală cu UE, a informat Comisia Europeană.

Deși rămâne deschisă investițiilor străine directe, IAA stabilește condiții pentru investiții majore în sectoare strategice care depășesc 100 de milioane de euro, în care o singură țară terță controlează peste 40% din capacitatea de producție la nivel mondial. Astfel de investiții trebuie să creeze locuri de muncă de înaltă calitate, să stimuleze inovarea și creșterea economică și să genereze o valoare reală în UE prin transferul de tehnologie și de cunoștințe, precum și prin respectarea cerințelor privind conținutul local. De asemenea, acestea trebuie să garanteze un nivel minim de ocupare a forței de muncă la nivel european de 50%, asigurându-se că întreprinderile și cetățenii beneficiază, alături de investitori, de accesul la piața unică. În acest sens, IAA consolidează securitatea economică a UE și reziliența lanțului de aprovizionare, susține Executivul comunitar.

Actul privind acceleratorul industrial valorifică punctele forte ale pieței unice prin: sprijinirea piețelor-pilot pentru produsele ‘Fabricate în UE’ și pentru produsele cu emisii scăzute de dioxid de carbon, asigurarea faptului că investițiile străine directe aduc valoare UE, simplificarea autorizării și stimularea producției durabile.