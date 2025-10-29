China speră ca UE să susțină comerțul liber, înaintea reuniunii bilaterale de joi privind pământurile rare

Guvernul chinez și-a exprimat marți speranța ca Uniunea Europeană (UE) să ‘își respecte angajamentul de a sprijini comerțul liber și de a se opune protecționismului comercial’, înainte ca reprezentanții UE și ai Chinei să se întâlnească joi pentru a discuta despre controlul exporturilor de pământuri rare impus de Beijing, informează EFE.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ‘esența relațiilor economice și comerciale dintre China și UE constă în complementaritate și beneficiu reciproc’.

Guo a îndemnat UE să ‘se abțină de la adoptarea de măsuri restrictive și, în schimb, să insiste asupra soluționării adecvate a disputelor comerciale prin dialog și consultare’.

‘China speră ca UE să asigure un mediu de afaceri corect, transparent și nediscriminatoriu pentru companiile din toate țările’, a adăugat purtătorul de cuvânt, cerând, în același timp, ‘măsuri concrete pentru a proteja economia de piață și normele Organizației Mondiale a Comerțului’.

Potrivit UE, restricțiile Beijingului asupra exportului de pământuri rare au ‘provocat o problemă globală’.

Săptămâna trecută, comisarul european pentru Comerț, Maros Sefcovic, a avut o întâlnire prin videoconferință de aproape două ore cu omologul său chinez, ministrul Comerțului, Wang Wentao, în cadrul căreia Sefcovic a invitat partea chineză la Bruxelles, unde să abordeze chestiunea în persoană.

O delegație tehnică de nivel înalt din China va ajunge joi la Bruxelles pentru a discuta despre restricțiile pe care Bruxelles-ul le consideră ‘nejustificate și dăunătoare’ pentru industria europeană și pentru relația bilaterală.

La reuniunea de săptămâna trecută, Sefcovic și Wang au discutat, de asemenea, despre interdicția impusă companiei Nexperia de a exporta cipuri produse în fabrica sa din China, după decizia Olandei de a interveni în companie pentru a împiedica transferul de cunoștințe către China de către firma fondată în Olanda, dar achiziționată în 2019 de un grup chinez.

China a acuzat SUA că se află în spatele deciziei autorităților olandeze, în contextul disputelor comerciale și tehnologice dintre Beijing și Washington, în care semiconductorii ocupă un loc central.

Potrivit lui Sefcovic, atât Haga, cât și Beijing i-au transmis intenția de a ‘dezescalada situația’ și de a ajunge rapid la un acord practic, care să evite opririle în producția de cipuri, să restabilească lanțurile de aprovizionare și să ofere ‘certitudine’.