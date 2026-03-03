Chirițoiu: Domeniul comercializării cărnii de porc are nevoie de mai multă concentrare, pentru forță de negociere cu partenerii comerciali

O soluție pentru facilitarea accesului furnizorilor locali de carne de porc, de dimensiuni mici, la marile lanțuri comerciale ar putea fi o mai bună organizare în asociații, cooperative sau alte forme de organizare colectivă, consideră președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

‘Avem în derulare, încă de anul trecut, o analiză pe piața comercializării cărnii de porc pentru a identifica eventualele disfuncționalități care afectează concurența.(…) Acesta este unul dintre domeniile în care este nevoie de mai multă concentrare, astfel încât să avem firme mai mari care să fie mai eficiente și să aibă forță de negociere cu partenerii comerciali. Astfel, o soluție pentru facilitarea accesului furnizorilor locali, de dimensiuni mici, la marile lanțuri comerciale ar putea fi o mai bună organizare în asociații, cooperative sau alte forme de organizare colectivă. Astfel de structuri le-ar permite să își coreleze capacitățile de producție și să asigure volumele constante de marfă solicitate de retaileri, sporindu-și totodată puterea de negociere și stabilitatea contractuală’, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chirițoiu.

De asemenea, a adăugat el, retailerii pot fi mai flexibili și mai deschiși în relația cu producătorii locali, prin realizarea de contracte regionale, spre exemplu.

‘În acest fel ar contribui la susținerea economiei locale și integrarea micilor companii în lanțurile moderne’, a punctat președintele autorității de concurență.

Totodată, acesta a precizat că trebuie avut în vedere și faptul că producția internă acoperă aproximativ 45% din consumul României, restul fiind asigurat din importuri.

Consiliul Concurenței a declanșat la finalul lui 2025 un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc. Autoritatea vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența și implicit consumatorii.

Astfel, studiul urmărește stabilirea limitărilor administrative, de reglementare și de acces la finanțare, care frânează dezvoltarea fermelor mici și foarte mici și îngreunează intrarea fermierilor sau procesatorilor pe piața cărnii de porc.De asemenea, în cadrul studiului se analizează și modul în care funcționează industria, în principal caracteristicile acesteia, procesele și criteriile privind certificarea cărnii de porc în scopul comercializării, precum și gradul de integrare al companiilor implicate pe flux.

Situația producătorilor autorizați de porci și carne de porc din România este critică din cauza scăderii accelerate a prețului de vânzare, în condițiile creșterii costurilor reale de producție, iar fermele românești vor începe să se închidă în curând, în absența măsurilor concentrate și a susținerii din partea partenerilor, fie din lanțul de procesare, fie din cel de distribuție, atrăgea atenția, în urmă cu două săptămâni, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România