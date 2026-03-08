Chirițoiu: Stocarea energiei electrice, componentă strategică pentru funcționarea optimă a pieței de energie

România devine, în urma aprobării vineri, de către Comisia Europeană, a schemei pentru sprijinirea stocării energiei electrice, unul dintre primele state membre care utilizează CISAF (Pactul pentru o industrie curată), adoptat de CE în iunie 2025, finanțarea fiind asigurată din Fondul UE pentru modernizare, a afirmat, vineri, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

‘Stocarea energiei electrice este o componentă strategică pentru funcționarea optimă a pieței de energie, contribuind la reducerea prețurilor pe piața de echilibrare. În același timp, energia stocată și utilizată în perioadele de vârf al cererii reduce dependența de importurile mai scumpe. Cele două mecanisme vor acționa conjugat în direcția scăderii prețului pe piața angro, cu efect direct asupra consumatorilor finali de pe piața de retail. România devine astfel unul dintre primele state membre care utilizează (CISAF), adoptat de Comisia Europeană în iunie 2025, finanțarea

fiind asigurată din Fondul UE pentru modernizare’, a declarat, pentru AGERPRES, președintele autorității de concurență.

El a subliniat că această premieră demonstrează ‘capacitatea autorităților române de a valorifica rapid instrumentele europene disponibile care sprijină îmbunătățirea funcționării

pieței și reducerea prețurilor energiei’.

Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată, a anunțat, vineri, Executivul comunitar, printr-un comunicat.

Această măsură va contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisie la 25 iunie 2025.

În cadrul CISAF, România a transmis Comisiei Europene o schemă în valoare de 150 de milioane euro pentru sprijinirea instalării de noi instalații de stocare a energiei electrice de cel puțin 2.174 MWh, care vor contribui la obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Scopul acestei scheme este de a facilita integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul național de energie electrică prin creșterea capacității de stocare. În cadrul acestei scheme, sprijinul va lua forma unor ajutoare pentru investiții prin granturi directe pentru noile sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Schema va fi finanțată din Fondul UE pentru modernizare. Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură competitivă de atribuire.

Comisia a constatat că schema notificată de România este în conformitate cu condițiile stabilite în CISAF. Și anume, ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum și un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire, înainte de data de 31 decembrie 2030.

De asemenea, Comisia a concluzionat că schema notificată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a accelera tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și pentru a facilita dezvoltarea anumitor activități economice care sunt importante pentru punerea în aplicare a Pactului pentru o industrie curată, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea UE și condițiile prevăzute în CISAF.