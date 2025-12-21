Christine Lagarde (BCE): Inteligența artificială alimentează investițiile în economie

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a semnalat că economia zonei euro trece printr-o schimbare structurală, determinată de investițiile în inteligența artificială (AI), și a dat asigurări că deciziile privind ratele dobânzilor se vor lua doar în funcție de datele disponibile, pe fondul persistenței incertitudinilor ridicate, informează Euronews.

În opinia analiștilor, unul dintre mesajele cele mai frapante ale șefului BCE la conferința de presă de joi a fost despre rolul central al AI, în condițiile investițiilor marilor companii și ale IMM-urilor. Cheltuielile sunt axate pe calculatoare de înaltă performanță, rețele de telecomunicații și active necorporale, cum ar fi datele și softul, în locul investițiilor tradiționale în capital fizic.

Deși a admis că AI ar putea în timp spori productivitatea, Lagarde a avertizat împotriva concluziilor premature privind impactul ei asupra așa-numitei ‘politici monetare neutre’.

Într-un mediu marcat de șocurile geopolitice, fragmentarea comerțului și incertitudinile ridicate, șeful BCE a argumentat că astfel de parametri structurali rămân neobservabili și nu au fost discutați de Consiliul guvernatorilor la reuniunea de joi.

În privința euro digital, Lagarde a anunțat că BCE a finalizat activitatea tehnică și de pregătire, iar responsabilitatea revine acum instituțiilor politice.

Proiectul, menit să creeze un mijloc public digital de plată, este analizat în prezent de Consiliul European și Parlamentul European.

‘Ambiția noastră este să ne asigurăm că în era digitală există o monedă care acționează ca o ancoră de stabilitate pentru sistemul financiar. Euro digital este mai degrabă un instrument conceput pentru suveranitatea monetară decât de dragul inovației’, a apreciat oficialul BCE.

Joi, Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă, apreciind că economia zonei euro este suficient de puternică și nu mai are nevoie de măsuri de stimulare.

‘Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE.

După reuniunea BCE, Lagarde a declarat că politica monetară ‘este într-o situație bună’, dar această evaluare nu implică o traiectorie fixă sau predictibilă pentru dobânzi.

Lagarde a exclus furnizarea de orientări viitoare privind dobânzile, repetând că deciziile se iau înainte de fiecare reuniune BCE, în funcție de datele existente.

Există un acord unanim în rândul oficialilor BCE că ‘toate opțiunile rămân în discuție’, a precizat oficialul BCE.

Conform previziunilor anunțate joi, BCE se așteaptă acum ca economia zonei euro să înregistreze o creștere de 1,4% în 2025, urmată de un avans de 1,2% în 2026 și de 1,4% atât în 2027 cât și în 2028, cererea internă urmând să aibă un impact mai ridicat decât s-a previzionat anterior.

Inflația ar urma să se situeze la 2,1% în 2025 și sub ținta BCE de 2% în 2026 și 2027, înainte de a reveni la 2% în 2028.

Lagarde a subliniat că evoluția salariilor și prețurile în sectorul serviciilor vor fi atent analizate, ținând cont de importanța lor în persistența inflației pe termen mediu.